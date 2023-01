Ora tolti tutti i dubbi: futuro di Skriniar deciso

Arriva l’annuncio sulla trattativa per Skriniar: ecco cosa sta per accadere e la direzione presa dall’Inter nell’affare.

Un tira e molla ormai lungo, logorante, nel quale non ci sono solo l’agente del calciatore e la società a giocare un ruolo fondamentale, ma anche altri club e soprattutto i tifosi.

I sostenitori nerazzurri fra striscioni e cori hanno chiarito la loro posizione. Skriniar non si tocca, è un elemento fondamentale per guardare con fiducia al futuro e per costruire nuovi successi. Il club incassa, e di certo si muove in una direzione ben precisa. Il calciatore ha gradito una offerta che sarebbe praticamente definitiva, perché l’alternativa, per evitare di perderlo a zero, è quella di intavolare rapidamente una trattativa per la cessione. Questa opzione però è da scongiurare da parte dell’Inter, che non vuole perdere il calciatore e sta provando a fare ogni sforzo possibile per evitare problemi.

Il pressing del Psg però resta molto forte, ma sul centrale ci sono anche altri club. Troppo ghiotta l’occasione di portare a casa a zero un elemento fra i migliori d’Europa, e proprio per questo motivo la svolta sarà imminente. Arriva però una indicazione precisa sugli sviluppi dell’affare, che ben presto, con il rinnovo o con una cessione, sarà di certo chiuso.

Skriniar, gli sviluppi sulla trattativa

In una intervista su TvPlay, il giornalista di Telenova Fabio Santini ha chiarito alcuni aspetti della vicenda. Ha affermato che i nerazzurri hanno effettuato una proposta da 6,5 milioni di euro più bonus, prendere o lasciare. “La risposta però non è arrivata – ha affermato Santini -, e questo vuol dire che il procuratore del calciatore sta provando a capire se sia vera o meno l’offerta di 9 milioni per quattro anni da parte del Psg”.

Questa fase di stallo non solo complica la strada per il rinnovo, ma rimette prepotentemente in gioco anche altri club. “Si è parlato addirittura del Barcellona – ha svelato Santini –, ma anche Tottenham di Conte, e intanto Campos attende perché è molto intelligente e non vuol di certo sperperare i soldi”.

E l’Inter adesso cosa fa? “Credo possa arrivare anche a 7 milioni, e magari pagare una parte dei bonus da subito per provare a convincere il calciatore a firmare rapidamente per loro”. Una idea che può rappresentare la vera svolta in una vicenda che si allunga. L’Inter riflette ma attende una risposta. Sarà infatti il futuro di Skriniar a delineare anche le prossime mosse del club nerazzurro.