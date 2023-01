Parole in diretta su Zaniolo: non ci sono dubbi

In diretta su TvPlay arriva un commento diretto su Zaniolo e su una vicenda che potrebbe essere il preludio all’addio alla Roma.

La mancata convocazione, un futuro che sembra ormai segnato e tanti punti interrogativi. I tifosi si dividono in merito alla vicenda che vede coinvolta la Roma e Zaniolo.

Da quanto emerso il calciatore avrebbe chiesto di non essere convocato, e la rottura sembra ormai consumata. Il vero motivo che divide le parti però è diverso. Al momento non ci sarebbero spiragli per il rinnovo di un contratto in scadenza, e in assenza di un accordo il club non ha alcuna intenzione di far partire il calciatore a zero. Resta quindi una soluzione sola. La cessione potrebbe permettere a Tiago Pinto di ottenere la somma che i giallorossi richiedono, e anche a gennaio potrebbe muoversi qualcosa.

Per la Roma il calciatore vale almeno 30 milioni, e questa cifra non rappresenterebbe un grosso problema per i club di Premier a caccia di rinforzi. Resta però una valutazione da fare. Perdere Zaniolo per molti sembra un errore di quelli pesanti, soprattutto in considerazione del talento del calciatore. Sull’eventualità di una rottura arriva quindi un parere molto autorevole ai microfoni di TvPlay.

“Zaniolo è uno dei giovani più forti in Italia”

I punti interrogativi sul futuro di Zaniolo sono molti, ma la domanda che divide i tifosi è una sola. Il dubbio è infatti sulla cessione di uno dei talenti più importanti del calcio italiano, e l’eventuale trattativa in uscita potrebbe essere per i giallorossi un grosso rimpianto. Sulla vicenda, ai microfoni di TvPlay, è stato intervistato l’ex difensore Zago.

“Credo che stiamo parlando di un calciatore importante – ha ammesso Zago -, bisognerebbe dargli fiducia perché ha le caratteristiche per diventare un campione, e inoltre è ancora molto giovane”. Il problema però è in una gestione di un periodo delicato che divide le parti.

“Non so bene cosa stia succedendo – ha ammesso Zago –, posso solo dire di aver visto caratteristiche che gli possono permettere di fare la differenza. Per me Zaniolo è senza dubbio uno dei giovani più forti in Italia”. La sensazione però è che il centrocampista sia sempre più lontano dal suo club, che attende offerte e già a gennaio potrebbe accettare offerte in arrivo.