“Sta per firmare col Napoli”: colpaccio azzurro

L’annuncio arriva in diretta su TvPlay: il calciatore sta per firmare col Napoli, trattativa in fase molto avanzata.

Nulla deve andare fuori posto. Il Napoli sa bene che in una stagione in cui tutto va per il verso giusto, e probabilmente oltre le aspettative, ogni cosa deve restate così com’è.

Niente dichiarazioni di De Laurentiis, pochi riferimenti al caos che sta travolgendo la Juventus, silenzio assoluto sulle trattative di mercato che in questa fase potrebbero turbare l’ambiente. La scelta è giusta, soprattutto alla luce di ciò che accade in Serie A. I partenopei hanno dimostrato di essere ampiamente superiori alle avversarie, di aver posto le basi per vincere, e Spalletti non vuole che si muova nulla.

Il tecnico ha chiarito in più occasioni che nessuno si muoverà, e alle domande su possibili innesti ha sempre glissato. La sua squadra, del resto, sembra avere anche le seconde linee pronte a fare la differenza, e la necessità al momento è soltanto una. In questa direzione va la trattativa che il club sta per chiudere. Per un affare che è sfumato, uno è pronto ad essere chiuso, e Spalletti non attende altro che una buona notizia.

“Tra poco firmerà con il Napoli”

Tutte beffate. Kiwior passa all’Arsenal, e in diretta su TvPlay arriva un commento dell’agente, che ha parlato anche di una trattativa che il Napoli sta per chiudere. Sul difensore dello Spezia i partenopei hanno approfondito i discorsi, e secondo Baranov c’era anche la Juve e pure il Milan in fila per tentare di chiudere la trattativa. “Ragionavamo in ottica dell’estate – ha ammesso –, non pensavamo potesse accadere tutto ora, e di certo l’interesse del Bologna, anche se forte, sembrava una soluzione con tutto il rispetto diversa da quelle che merita Kiwior. Poi è arrivato l’Arsenal, il calciatore ha fatto pressione e diventa difficile dire di no”.

Per una trattativa sfumata, però, c’è un affare che si sta per chiudere. Baranov parla di Lobotka e conferma che la firma è vicina. “Tra poco si chiuderà tutto. In Spagna lui ha avuto semre numeri importanti, e non sono affatto sorpreso dal suo rendimento attuale”. Spalletti e i tifosi possono quindi sorridere. Niente assalti per il centrocampista che giura amore alla piazza.