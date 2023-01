Addio Inter, lo prende Galliani: colpo Monza

Galliani non si smentisce: colpo dall’Inter e nuovo importante innesto, arriva il rinforzo per Palladino.

Galliani prima del match di Coppa Italia era stato chiaro. Parlando di Lirola le smentite sembravano chiare e nette, ma sulla possibilità di chiudere il mercato senza innesti, i dubbi erano tanti.

Da grande uomo di mercato il direttore del Monza ha sondato il terreno, valutato diverse situazioni, sottolineando che la volontà del club sarebbe stata di trovare un solo innesto, o probabilmente neanche quello. Questo per evitare i riflettori di altri club su eventuali movimenti, ma anche forse a causa di una rosa molto ampia, che prevede nuovi ingressi solo qualora siano indispensabili per il gioco del nuovo allenatore. Un nome però è spuntato, e l‘accordo è stato trovato.

Il Monza pesca infatti in casa dell’Inter, in una trattativa che permette a Palladino di avere una nuova carta importante per il suo Monza. L’affare sarebbe già stato chiuso e il calciatore è atteso di nuovi compagni con una formula che ha messo d’accordo i club interessati.

Galliani, nuovo colpo di mercato

Galliani non si smentisce mai. Le indiscrezioni su Brekalo e Lirola sono state smentite proprio dal direttore del Monza, ma le manovre in una sessione di mercato povera, almeno in Italia, hanno spinto i biancorossi a cercare rinforzi in un ruolo che non è scoperto, ma in cui Palladino vuole rapidità, imprevedibilità e un pizzico di incoscienza che solo i giovani possono dare.

Ecco perché Galliani ha bussato in casa Inter, chiedendo di avere in prestito Franco Carboni. Il colpo convince, anche per la formula che è stata proposta e accettata dai nerazzurri. Il centrocampista, che ha vissuto una prima fase della stagione a Cagliari, arriverà al Monza con un prestito di 18 mesi. Un periodo che consentirà a Palladino di lavorare con lui, di inserirlo e di renderlo funzionale al suo gioco. Anche l’Inter però si ritroverà un calciatore molto talentuoso con tanta esperienza accumulata.

Nella formula che ha messo d’accordo i due club, sarebbe previsto quindi il riscatto da parte del Monza, ma anche un controriscatto in favore dell’Inter, che non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul cartellino dell’argentino.