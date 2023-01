Vlahovic in Premier: parole chiarissime

La Juventus prepara la difesa per evitare la penalizzazione ma attende anche eventuali scossoni in estate: ecco cosa potrebbe accadere.

Allegri attacca. Lo ha fatto contro l’Atalanta, mostrando gli artigli, un’esultanza per certi versi non da lui, ma anche davanti alle telecamere nel post partita.

Fra battute sulla cravatta e la dichiarazione che rievoca i due punti persi contro la Salernitana, la sensazione netta è che il tecnico stia provando a fare leva sull’orgoglio della squadra e dell’ambiente. Un sentimento forte, che in questa fase può fare la differenza, soprattutto quando il gruppo sembra unito e ora potrà contare anche su Pogba e Vlahovic. Allegri sa bene che dopo 6 mesi il suo gruppo sembra avvicinarsi a quello ipotizzato e messo in piedi in estate, e nel momento più difficile della stagione, le risorse in campo si moltiplicheranno.

Saranno mesi caldissimi quindi per i bianconeri, e dagli sviluppi dei ricorsi, e dell’inchiesta stipendi, anche la prossima estate potrebbe essere al centro di valutazioni di mercato e sul futuro. In tal senso l’obiettivo è mantenere quei calciatori indispensabili per i bianconeri, pronti a rilanciare ma anche a difendersi dagli attacchi per i big. Le voci dall’Inghilterra su Vlahovic si intensificano, ma la linea bianconera sembra chiarissima.

“Vlahovic? Nel suo destino c’è la Premier”

In una intervista su TvPlay, il giornalista Dario Pellegrini ha fatto il punto sulle vicende che coinvolgono la Juventus. Inevitabile quindi soffermarsi anche sugli scossoni che le penalizzazioni potrebbero creare nella squadra. Il focus si sposta quindi su Vlahovic e sulle possibili offerte in arrivo.

“Dusan è uno di quei calciatori che ho avuto modo di seguire dall’inizio della sua carriera perché al Tirreno ci siamo interessati parecchio anche di Fiorentina“, ha ammesso Pellegrini, che poi spiega cosa potrebbe accadere. “Era il 25 di gennaio quando si iniziò a parlare di Vlahovic in bianconero e penso che un giorno arriverà in Premier League, lo diceva anche ai suoi compagni prima di arrivare in bianconero”.

Al momento però l’attaccante serbo sarebbe concentrato solo su una stagione che fino ad ora gli ha riservato tante difficoltà. “Non credo però stia riflettendo sul mercato, penso che anche per motivi caratteriali stia pensando totalmente alla Juventus, poi dipenderà anche da cosa accadrà. In questo momento i giocatori devono solo concentrarsi sul campo. Spesso Vlahovic è stato criticato ma credo abbia tanta voglia di smentire chi lo mette nel mirino e di ripartire con il piede giusto”.