L’annuncio toglie ogni dubbio: Skriniar, ora è certo

L’Inter sembra ormai alle corde: Skriniar ha preso la sua decisione, e arriva un annuncio che chiude il capitolo.

Marotta ha le mani legate, e la colpa per molti versi non è sua. La vicenda Skriniar si è praticamente chiusa, ma andando a ritroso, c’è un passaggio chiaro che ha indirizzato in maniera incontrovertibile le scelte del difensore.

Quel veto deciso di Zhang alla cessione, durante la scorsa estate, ha messo l’Inter nelle condizioni di poter fare poco per blindare il centrale. L’unico modo sarebbe stato pareggiare le offerte in arrivo dall’estero, ma quando si parla di uno dei difensori più forti d’Europa, è anche normale l’intervento di club di Premier o di proprietà ricche, che mettono sul piatto cifre impareggiabili.

Il “no” di Zhang avrebbe forse avuto un senso in previsione di una offerta irrinunciabile da parte dei nerazzurri, e Marotta ha fatto ciò che ha potuto, provando ad avanzare una proposta di 6,5 milioni di euro. Il Psg però è andato oltre. Si è avvicinato a 10 milioni, e inoltre offre la possibilità di giocare con campioni di primo livello in un vero e proprio dream team. Ecco perché quel veto alla cessione si trasforma ora in un epilogo con due diverse possibilità, che comunque escludono i nerazzurri dalla corsa al centrale.

“Skriniar al Psg è ormai cosa fatta”

Sulla vicenda è intervenuto Dario Canovi, avvocato e agente, e in una intervista a TvPlay ha detto la sua sul futuro del calciatore. “Skriniar andrà il PSG – ha ammesso –, penso sia ormai una cosa già fatta”.

Resta quindi da capire la tempistica. I parigini potrebbero proporre un indennizzo all’Inter che poi dovrà valutare come muoversi. Le dichiarazioni dell’agente del calciatore e di Galtier chiudono infatti il capitolo, ma ciò che conta è capire se l’ipotetica offerta negli ultimi giorni di mercato sia concreta e non solo una cifra bassa. A quel punto, i nerazzurri, potrebbero decidere di tenerlo.

In tal senso Canovi fa chiarezza. “Non so se andrà via ora a giugno, penso che tutto sommato, se la cifra è quello che leggo credo che all’Inter convenga tenerlo sei mesi”. La direzione sembra questa, ma non è da escludere che possa arrivare il blitz negli ultimi giorni di mercato. Tutto dipenderà dall’Inter in tal senso, ma la fascia da capitano passata sul braccio di Lautaro Martinez, è un segnale su un addio che imminente o meno, di certo si consumerà.