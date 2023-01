Accelerazione per Gundogan: colpo in Serie A a centrocampo

Il centrocampista del Manchester City può lasciare la Premier e accettare una nuova sistemazione: in Serie A un club davanti a tutti per tentare il blitz.

Tante stelle, milioni di sterline spese per tentare l’assalto a tutti gli obiettivi e la sensazione di poter acquistare chiunque, senza badare alla cifre. Il Manchester City ha abituato i tifosi a colpi clamorosi, ma Guardiola sa bene che in alcuni ruoli esistono pedine inamovibili e imprescindibili per il suo gioco.

Fra questi c’è Ilkay Gundogan, vero cervello del centrocampo. Con i Citizens il tedesco ha mostrato tutte le sue qualità fin dal momento in cui in una trattativa in cui erano molti i club in fila, decise di accettare la destinazione in Premier. Da quel momento le chiavi della mediana sono nelle sue mani, ma a 32 anni, e con un contratto in scadenza, quella attuale potrebbe essere l’ultima stagione con Guardiola.

Il calciatore vorrebbe una nuova esperienza, attende qualche chiamata, ma sa già bene di avere addosso gli occhi di molti club. Il Barcellona potrebbe proporre un contratto importante, ma in fila per lui c’è anche una squadra di Serie A, che fiuta il colpo, ed ha bisogno di pedine di grande qualità senza grosse spese. Ecco perché la trattativa potrebbe infiammarsi.

Gundogan in Serie A è una possibilità concreta

Qualcosa si muove, ma dovrà passare inevitabilmente da un caos che travolge la Juventus. Allegri prova a dare continuità a Paredes, ma il riscatto dell’argentino sembra lontanissimo. In più il tecnico sta per perdere McKennie e potrebbe salutare anche Rabiot. Resterebbe quindi una mediana giovane, con Pogba e Locatelli, Fagioli, Miretti e il rientro di Rovella. Resta quindi un vuoto importante da colmare, e il tedesco sarebbe una grande opportunità.

La sensazione è che Gundogan potrebbe in qualche modo essere attirato da un’avventura in Serie A, ma resta un grande punto interrogativo legato alle vicende che coinvolgono i bianconeri nei tribunali.

Il club fra ricorsi e l’attesa per ciò che potrebbe maturare dopo l’inchiesta sugli stipendi prova ad accelerare i tempi per avere un quadro più preciso e poi si muoverà, con il focus sui calciatori esperti. Gundogan è fra quelli più importanti in scadenza, e un tentativo, qualora le ambizioni del club non dovessero essere intaccate da penalizzazioni e processi, potrebbe essere fatto.