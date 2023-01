Decisione presa su Skriniar, ecco il futuro del centrale slovacco

Il futuro del centrale nerazzurro è ormai deciso: in diretta su TvPlay arriva un chiarimento su ciò che potrebbe accadere.

La sensazione è che il capitolo sia chiuso, nonostante i tentativi di Marotta. L’Inter prova a fare leva sul legame di Skriniar con la piazza, sull’affetto dei tifosi ma i segnali che arrivano dall’esterno vanno in una sola direzione.

Le parole di Galtier su una trattativa pronta a decollare hanno avuto un seguito direttamente dall’agente dello slovacco. La vicenda sembra infatti chiara. Zhang in estate ha chiaramente messo un divieto alla cessione del difensore, pur essendo il club consapevole dei rischi di perderlo a zero. Ciò che i nerazzurri hanno provato a scongiurare però, si sta trasformando in una realtà dura da digerire. Le strade, quindi sembrano due. Perdere il calciatore a zero in estate, dicendo addio ad un vero e proprio capitale economico, oppure cederlo subito, rischiando però di rompere gli equilibri nella retroguardia.

Una vicenda spinosa quindi, sulla quale, tuttavia, Marotta ha provato ad intervenire. Le speranze però, sembrano ormai lasciare spazio all’intervento del Psg, e su TvPlay arriva la conferma di un affare che ben presto potrebbe decollare.

“Skriniar? Ormai è perso, ecco cosa può fare l’Inter”

In una intervista su TvPlay, il giornalista Enrico De Lellis ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. Inevitabile affrontare il tema caldo di questa campagna invernale, che ruota attorno al nome di Milan Skriniar. La sensazione è che l’Inter abbia già perso il calciatore, e che il Psg potrebbe intervenire rapidamente. De Lellis su questa eventualità è chiaro.

“Non credo che un’offerta possa arrivare – ha ammesso a TvPlay – e se questa ipotesi dovesse verificarsi l’Inter con un moto d’orgoglio potrebbe anche rifiutare. Credo che ormai Skriniar sia perso, può servire ancora fino a giugno, con l’Inter che perderà anche De Vrij e D’Ambrosio”.

La sensazione è quindi che i nerazzurri dovranno già muoversi per l’eventuale sostituzione e per reinventare il reparto. “Dovranno fare tre difensori – ha ammesso De Lellis -, piace molto Milenkovic, come Schuurs del Torino. Poi c’è la volontà di riscattare Acerbi”. Questo perché Skriniar è ormai ai saluti. “Il PSG propone un contratto complessivo da quasi nove milioni, da parte sua l’Inter ha fatto proposte intorno ai sei, ma i francesi possono mettere sul tavolo finali e scudetti. Marotta era l’ultimo a crederci e si sta arrendendo anche lui”.