Moscardelli su Zaniolo, parole dure: non ci sono dubbi

Moscardelli interviene sulla vicenda che coinvolge Zaniolo e la Roma: il commento è durissimo.

Ci ha provato il Milan, poi il Bornemouth, ora anche il Leeds. Zaniolo le offerte le ha ascoltate, ha mostrato i suoi dubbi e le incertezze, ma al momento incassa solo una rottura che fa male si tifosi.

Il calciatore ha lasciato la capitale, è tornato in Liguria dove attenderà gli sviluppi di mercato, ma intanto ha dovuto accettare le difficoltà di Milan e Tottenham nel chiudere la trattativa con i giallorossi. Lui sperava in questi due club, attendeva una proposta concreta e meditava su un sì che sarebbe stato certo. Il mercato però non è una scienza esatta, le evoluzioni e le difficoltà nel chiudere trattative si trasformano in problemi che sono sempre dietro l’angolo, e Zaniolo rischia di restare un calciatore della Roma e di restare fermo fino al termine della stagione.

Sulla vicenda, che potrebbe comunque riservare altre sorprese, è intervenuto ai microfoni di TvPlay l’ex calciatore Davide Moscardelli. Il suo commenti, diretto all’attaccante, è stato abbastanza duro, mentre l’attaccante nelle ultime ore di mercato spera in un rilancio di Conte, in un blitz del Lipsia e in un intervento di Monchi con il suo Siviglia.

Moscardelli sulla vicenda Zaniolo: “Brutta situazione”

Zaniolo ha una speranza. L’attaccante potrebbe ricevere qualche offerta nelle ultime ore di mercato e di certo una proposta in linea con le richieste della Roma potrebbe di certo rappresentare una soluzione anche per il club. La sensazione ormai chiara è che sia impossibile ricucire uno strappo profondissimo, e un affare last minute in uscita potrebbe cambiare tutto. Il rischio, qualora Zaniolo sia destinato a restare un calciatore della Roma, lo ha spiegato su TvPlay Davide Moscardelli.

“Questa è una brutta situazione. La peggiore che poteva capitare”. Moscardelli svela il suo punto di vista e si sofferma su un rischio concreto. “Si sta rovinando il giocatore ma anche la Roma ci rimette economicamente. Non so davvero come si possa risolvere anche perché il giocatore deve andar via perché non può neanche vivere qua”.

Situazione gestita male? Su TvPlay Moscardelli dice la sua. “Non so le dinamiche di spogliatoio, ma tutto ciò si poteva fare prima e non allo scadere del mercato. Tutto ciò porta al fatto che l’unica offerta è arrivata da una squadra che il giocatore può rifiutare. Io lo vedrei molto bene al Milan, ma se fossi al suo posto ripartirei dall’estero, sarebbe un buon modo per rimettersi in gioco”.