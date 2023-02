Frecciata durissima all’Inter: “Che errore su Skriniar”

In una intervista su TvPlay arriva un giudizio sulla trattativa che continua a tenere banco: l’Inter fa i conti con un affare molto delicato.

La telenovela non è ancora giunta alla parola fine, ma tutte le puntate vanno in una chiara direzione. Milan Skriniar ogni giorno che passa è più lontano dall’Inter, e in una fase in cui la calma sembra anticipare la tempesta, sono tanti i giudizi in arrivo sulla gestione della pratica da parte del club.

Che qualche colpevole ci sia è ormai evidente. Zhang in estate ha escluso la cessione, nonostante Marotta abbia in più occasioni ribadito che l’eventualità di perdere il difensore a zero era dietro l’angolo. C’è un altro fattore inoltre da considerare. I club italiani, in questa fase, non possono alcun modo pareggiare le offerte in arrivo dalle corazzate dell’estero, e quando fra le proposte ballano tanti milioni di distanza, si fa difficoltà ad intervenire.

Skriniar è quindi ad un passo dal Psg. Resta da capire se fin da subito, con un indennizzo che l’Inter potrebbe rifiutare, o a fine stagione, quando nelle casse nerazzurre non arriverà nulla se non la consapevolezza di non aver snaturato la difesa di Inzaghi a campionato in corso. Intanto, sulla vicenda, è arrivato un parere molto autorevole in una intervista a TvPlay, in cui non si è parlato solo di Skriniar, ma più in generale di come il mercato stia cambiando negli ultimi anni.

“L’Inter ha sbagliato”

Il mercato è radicalmente cambiato, e ormai racconta storie di calciatori che vanno via a zero anche dopo lunghe militanze nei club e di altri che arrivano in trattative clamorose. Il rischio, per le italiane, è sempre identico. Non esiste infatti modo di competere con i club dell’estero non solo sui cartellini dei calciatori, ma anche sulle proposte di contratto da inviare ai calciatori. Una svolta radicale, da analizzare, che vale anche per Skriniar. L’agente Gabriele La Manna in una lunga intervista lo spiega bene.

“Portare Skriniar in scadenza è un affare brutto – ha ammesso -, questo perché il Psg può pagare una cifra importante per la firma. In questo caso non ci sono numeri. Skriniar chiede 9,5 milioni e non deve essere oggetto della scelta societaria. Ormai c’è il mercato libero, i calciatori vanno dove vogliono alla fine”. L’Inter avrebbe quindi commesso un errore. “Tu fai un investimento – spiega La Manna –, giusto che poi, se dovesse crescere il valore del giocatore, c’è da spendere una cifra più alta, altrimenti il calciatore va via”.