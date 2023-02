“Giroud non serve”: annuncio che stravolge il Milan

“Per me è out”: il commento su Giroud divide i tifosi rossoneri. “Ora il Milan deve assolutamente pensate al futuro”.

Uscire dalla crisi, ritrovare lo spirito giusto e soprattutto punti in classifica. Per Pioli l’obiettivo è chiaro, e poco importa se dovrà passare a un cambio di modulo che già contro l’Inter gli ha procurato una pesante ondata di critiche.

I tifosi rossoneri puntano il dito contro il tecnico, ma appare evidente che qualche scelta di mercato sia stata errata. Non è solo il flop di De Ketelare a colpire, anche perché nonostante un prezzo elevato, il calciatore è giovane e avrà tempo per mostrare il suo valore. Ciò che colpisce è la mancanza di innesti anche a gennaio, mese in cui qualche problema sembrava già evidente, e il club non ha voluto, o forse potuto, ritoccare nulla nella rosa di Pioli.

I limiti, in questo 2023, sono stati però troppo evidenti. I rossoneri sembrano spuntati, soffrono in difesa e non riescono a ritrovare quella compattezza che si è trasformata in uno scudetto. Ci sono elementi però che hanno deluso anche singolarmente, e per questo motivo sembra chiaro che in estate ci sarà bisogno di una rivoluzione totale.

“Giroud? Per me non serve questo al Milan”

Sui problemi del Milan è intervenuto ai microfoni di TvPlay Sabatino Durante. Ha chiarito il suo punto di vista concentrandosi poi su quelli che potrebbero essere i passaggi sul mercato da parte del club rossonero, chiamato ad una rivoluzione per cambiare volto alla squadra. L’agente si è soffermato su Giroud, e ha tirato inevitabilmente anche dentro il discorso legato ad Ibrahimovic, ora a disposizione di Pioli, ma out per più di mezza stagione.

“Quando un giocatore inizia ad avere 33-34 anni – ha ammesso Durante –, a meno che non sia la storia di quella squadra per me è out”. Il riferimento è alla punta francese. “Tu non puoi avere nel reparto Ibrahimovic e Giroud. Se decidi di tenere lo svedese, un giocatore certamente di carisma, devi pensare anche al futuro. Loro due hanno fatto la storia del calcio, ma serve coraggio. Il Milan deve cercare altri elementi”.

Durante accomuna le scelte di Inter e Milan. “Non ha senso puntare su Giroud – ha ammesso a TvPlay –, può garantirti solo 10 partite di livello all’anno. Stesso errore lo ha fatto l’Inter. Che senso ha prendere Lukaku quando nello stesso ruolo hai Dzeko che garantisce lo stesso numero di partite”.