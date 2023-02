Inter, caos cessioni: “Brozovic? I nerazzurri dovranno vendere”

La vicenda Skriniar sembra essere chiusa ma i tifosi temono altre spiacevoli sorprese: ecco cosa può accadere in casa Inter.

L’Inter ha scelto, o meglio, ha incassato la presa di posizione di Skriniar decidendo di portarlo alla scadenza di contratto.

Il club si è messo in un tunnel, e lo ha fatto la scorsa estate, quando Zhang mise il veto alla cessione del difensore. Marotta sapeva bene che quella decisione avrebbe esposto il club a molti rischi, che si sono puntualmente concretizzati. Trattenere Skriniar sarebbe stato utile solo in presenza di un offerta molto consistente per il rinnovo, che davanti alle cifre proposte dai club esteri, diventa irragiungibile per ogni società italiana.

Il calciatore si è quindi accordato con il Psg, e ai nerazzurri è rimasta solo una strada possibile. Accettare un indennizzo minimo per cederlo a gennaio e incassare almeno una decina di milioni, o attendere giugno, quando Skriniar partirà a zero. Marotta e Inzaghi hanno optato per questa opportunità, ma il problema diventa doppio. Quella cifra che avrebbe consentito ai nerazzurri di evitare altre cessioni, utili a portare avanti un riuscitissimo ma delicato processo di risanamento dei bilanci, dovrà passare forse per un’altra trattativa in uscita eccellente.

“In estate tornerà il tema delle cessioni”

Che piaccia o meno, l’Inter avrà il problema di sostituire Skriniar, e intanto dovrà riflettere su un altro sacrificio. Il dato sembra ormai chiaro, e in una intervista su Tvplay, il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha analizzato le vicende di mercato dei nerazzurri. Dopo aver chiarito che il calcio è cambiato, e che i danni economici creati dai calciatori che partono a zero vanno presi in considerazione, si è soffermato sulla vicenda legata a Brozovic.

Vanni ha sottolineato che la situazione fra il croato e il club è serena, ma ha anche sottolineato che il club dovrà fare qualche sacrificio. “In estate si tornerà a parlare di mercato – ha ammesso – e Brozovic è un calciatore che ha mercato. Credo inoltre che Marotta dovrà vendere qualcuno in estate per fare cassa, e non lo si fa con calciatori che non giocano mai”.

Torna quindi di moda una possibile trattativa in uscita di Brozovic. “Si tornerà a parlare di Dumfries, Barella, Lautaro, e anche di Brozovic. L’Inter in questa stagione e grazie a Calhanoglu ha risolto il problema dell’assenza del croato. Hanno dimostrato di poter fare a meno di lui”. Una cessione potrebbe quindi diventare ancora più concreta per l’Inter, a caccia di rinforzi in difesa e pronta a valutare quale fra i grandi nomi a disposizione di Inzaghi può essere sacrificato.