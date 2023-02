“Marotta frenava Paratici”: rivelazioni sulla Juve

C’è un passaggio preciso in cui la Juve avrebbe iniziato a commettere troppi errori e in una intervista arriva un’ammissione ben precisa.

La Juve, medita, continua a rivoluzionare i quadri dirigenziali, riflette sulla necessità di dare al club un modo di lavorare differente da quello svolto negli ultimi anni.

Stop alle spese folli quindi, l’obiettivo è puntare si giovani, e soprattutto non ripetere alcuni errori fatti in passato che si sono trasformati in processi e in spese per certi versi insostenibili. A farne le spese è stato Andrea Agnelli. Il presidente vincente, che ha portato in Italia Ronaldo e inaugurato uno stadio, vero primo motore dei successi bianconeri. L’obiettivo era chiaramente la Champions, ma soprattutto una squadra di stelle. Quella gestione che ha portato grandi calciatori a Torino però diventa insostenibile in una fase in cui il calcio italiano è in piena crisi.

C’è però un punto ben preciso in cui il club ha commesso errori che si sono trasformati in conseguenze pesanti. In una intervista a TvPlay, arriva un parere molto autorevole con i nomi di chi ha commesso qualche errore di troppo, e lo ha pagato.

“Ecco il vero errore della Juve”

Cobolli Gigli ha analizzato il difficile momento che si vive in casa Juve, ed ha fornito una sua personale chiave sul lavoro svolto dal club. “Sono rimasto impressionato dal primo periodo di presidenza di Andrea Agnelli – ha ammesso –, perché dopo la mia presidenza ha ottenuto successi incredibili. Ha scelto Conte e ha vinto lo scudetto, ma aveva accanto persone di grandissima professionalità che lo sostenevano ed erano al suo fianco nelle scelte”.

Il riferimento chiaramente è a Marotta. “Lui è stato importantissimo per la Juve, e inoltre metteva anche un freno a Paratici. Quando arrivò Ronaldo io dissi che fu un acquisto sbagliato, e portò anche all’uscita di scena di Marotta”.

Fu in quel momento, secondo Cobolli Gigli, che la Juve iniziò a commettere alcuni errori. “La separazione con Marotta portò Agnelli a prendere delle decisioni sbagliate e lo fece con i suoi collaboratori, Paratici su tutti”. Infine un commento sul processo. “Di vizi di forma sono pieni i processi. Non mi stupirei che questo potesse permettere alla Juve di ottenere i punti in classifica. Non vedo perché non sovrebbe accadere anche ai bianconeri” ha chiuso Cobolli Gigli.