Annuncio Hjulmand, che colpo in Serie A

Grandi prestazioni, continuità e talento: Morten Hjulmand piace già alle big e arrivano conferme su una serie di possibili trattative.

L’ennesimo colpo, realizzato a basso costo e già destinato a trasformarsi in un grande numero di mercato. Il Lecce stupisce, grazie ad un tecnico preparato e capace di fare grandi partite anche contro le big, ma anche ad una serie di calciatori già nel mirino delle big.

Pantaleo Corvino ha fatto nuovamente centro, pescando elementi che in Serie A stanno facendo la differenza, che non hanno subito l’impatto con il calcio italiano e che hanno già alzato il valore non solo tecnico della squadra, ma anche del club. Fra i tanti elementi che si stanno mettendo in mostra fra i salentini, c’è di sicuro Morten Hjulmand, e la sua valutazione è già cresciuta.

Preso dall’Admira Wacker per 170 mila euro, il danese di Kastrup non ha mai smesso di stupire. In questa stagione è un titolare fisso del Lecce, e in 21 presenze da perno insostituibile del centrocampo non solo ha garantito solidità alla squadra, ma ha anche mostrato di essere un eccellente rifinitore. Su di lui sono già tanti i club pronti a sondare il terreno, e la conferma arriva proprio dal club pugliese, che intanto si gode la valutazione del calciatore, cresciuta e di tanto.

“Hjulmand? Ci sono i grandi club”

Investimenti giusti, un tecnico con voglia di emergere, giovani che si mettono in mostra e prospettive di mercato che possono essere molto interessanti. Pantaleo Corvino e il club hanno costruito una macchina quasi perfetta, con l’obiettivo di centrare una salvezza che al momento sembra vicina. I giallorossi hanno stupito, e non è solo la posizione in classifica a colpire, ma anche il dato della difesa.

I salentini hanno incassato non solo meno reti di tutte le squadre che hanno messo alle spalle in classifica, ma anche di Milan, Inter, Monza e Atalanta. Numeri interessanti, e soprattutto calciatori che brillano e potrebbero rappresentare incassi importantissimi per la società. Fra questi c’è anche Morten Hjulmand, e in una intervista su TvPlay, Pantaleo Corvino conferma l’interesse dei grandi club.

“Non posso smentirlo – ha ammesso –, perché c’è tanto interesse su di lui, e quei club che si sono avvicinati abbiamo dovuto fermarli. Ora c’è l’obiettivo salvezza e non vogliamo distrazioni, abbiamo un traguardo primario che sarà importante e cioè consolidarsi in Serie A”. Resta però un dato chiaro. Hjulmand sarà di certo uno dei gioielli del mercato in estate, e il Lecce difficilmente potrà resistere agli assalti per il centrocampsita danese.