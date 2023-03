Okereke in una big: colpo in estete in Serie A

L’attaccante è nel mirino di una big: la trattativa può decollare, il club ha scelto di affondare il colpo.

Cinque reti e un assist in 21 presenze, una crescita costante e la voglia di mettersi in mostra in Italia. David Okereke è fra i calciatori che stanno brillando in questa stagione, e dopo un lungo girovagare, dalla Serie C fino alla cadetteria, per approdare al Club Bruges e giocare anche in Champions, la sua carriera sta decollando a Cremona.

Il nigeriano è fra i calciatori che maggiormente si stanno mettendo in mostra fra i grigiorossi, ed è la sua duttilità l’arma migliore. Da centravanti o da seconda punta, l’ex Cosenza, Venezia e Spezia è in grado di ricoprire più ruoli, ma soprattutto di essere micidiale nelle ripartenze. Tutte caratteristiche che gli garantiscono presenze e soprattutto l’interesse di tanti altri club.

C’è un dato che conferma l’importanza dell’attaccante per il suo allenatore. In Serie A Okereke, fra reti e assist, ha partecipato al 35% delle reti dell’intera squadra, mentre in Coppa Italia, su 4 presenze, il centravanti di Lagos ha messo insieme due gol ed un servizio vincente per i compagni. Numeri interessanti quindi, che potrebbero alimentare l’interesse di molti allenatori. C’è però un club che sembra al momento in prima fila, e in estate vorrebbe sondare il terreno per capire come trattare con la Cremonese.

Okereke può cambiare maglia: ci pensa una big

Nove punti, ultimo posto in classifica, 8 lunghezze di distanza dal Verona. La lotta salvezza per la Cremonese si complica nonostante molte buone prestazioni. Non sarà semplice risalire e tentare di conquistare una permanenza in Serie A che appare difficile, ma i mezzi non mancano per tentare un’impresa che sarebbe storica. Il mercato del club dipenderà quindi da come terminerà la stagione, perché i calciatori che si stanno mettendo in mostra sono tanti, e i grandi club già li hanno messi nel mirino.

Anche per David Okereke infatti le offerte non mancheranno, e se in passato Udinese e Sampdoria hanno tentato di prelevarlo, al momento ci sarebbe anche un’altra squadra in pole. Pare infatti che la Lazio sia decisa a sondare il terreno per capire quale sia la valutazione della Cremonese. A Sarri serve un vice Immobile, ma anche un elemento che all’occorrenza può essere schierato in altri ruoli sul fronte offensivo. Ecco perché la Lazio potrebbe provare a capire come muoversi, e avrebbe in serbo un blitz per anticipare la concorrenza.