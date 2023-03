Clamoroso addio in casa Psg: super cessione in estate

La bomba di mercato arriva dalla Inghilterra: in casa Psg hanno deciso, in estate ci sarà un cessione eccellente.

Non c’è solo la Serie A al centro delle polemiche per le trattative di mercato e alcune manovre che hanno acceso i fari delle procure e del sistema calcio.

Se la vicenda plusvalenze intrecciata a quelle degli stipendi ha travolto la Juventus e altri club italiani, anche in Premier e nella Liga si accendono i riflettori su alcune situazioni che stanno riempiendo pagine di cronaca. Da Barcellona a Manchester, sponda City, i problemi non mancano, e la sensazione è che tanti club siano decisi a valutare come muoversi per evitare ogni tipo di problema e mettersi in regola con il fairplay finanziario.

Anche quelle squadre che negli ultimi anni sono state in grado di accogliere grandi campioni senza badare a spese valutano quindi come muoversi sul mercato, e perfino il Psg sta provando a capire cosa può accadere. L’obiettivo è snellire, e in tal senso da Parigi lanciano la bomba di mercato. Un big potrebbe partire, e di certo scatenerebbe un’asta clamorosa.

Psg, un big in partenza: in Francia sono sicuri

Un monte ingaggi irraggiungibile, 3 attaccanti fra i migliori al mondo che giocano nella stessa squadra, ma anche stipendi altissimi senza badare a spese. Il Psg negli ultimi anni ha messo insieme una collezione di campioni, ma anche gli sceicchi iniziano a fare i conti con il fairplay finanziario e potrebbero riflettere su come far quadrare i conti per evitare brutte sorprese.

Secondo quanto riportato dal Times, e la notizia trova conferme anche in Francia, a Parigi avrebbero deciso di sfoltire, con il solo obiettivo di abbassare il monte ingaggi e far quadrare i conti. C’è quindi la possibilità concreta di dover lasciare andare un big, e i nomi già circolano. Mbappé, vicinissimo al Real in estate, potrebbe, in caso di cessione, portare nelle casse del Psg una cifra enorme. Resta però la necessità di guardare al futuro, e per questo motivo, secondo il Times, non sarà il francese a partire, e Messi e Neymar potrebbero essere al centro di trattative per eventuali cessioni.

Tutto dipenderà però dall’andamento di questa stagione. Nel caso di un successo in Champions potrebbe partire una piccola rivoluzione con nuovi calciatori e qualche addio eccellente. Un altro flop invece difficilmente potrebbe trasformarsi in un passo indietro, e a quel punto a Parigi potrebbero pensare di trattenere tutti per ritentare l’assalto ad un trofeo che sembra essere diventato un vero e proprio tabù.