Wanda, palestra bollente: mini canottiera

Wanda Nara lascia nuovamente il segno: il video in canottiera travolge una community che ammira il fascino della splendida argentina.

Più di 16 milioni di followers, lavori da modella, in tv, tanto gossip e una lunga serie di progetti imprenditoriali vincenti.

Wanda Nara è una delle donne più famose al mondo, e continua a lasciare i fan a bocca aperta sui social. Merito di un fascino clamoroso, di un fisico esplosivo, e in parte anche di storie d’amore e gossip che di certo le hanno garantito tanta fama. Chiuso il rapporto con Icardi, la Nara si è concentrata sui suoi progetti, e continua a registrare successi. La sua pagina Instagram è un contenitore di immagini che la immortalano davanti alle telecamere o nella promozione di prodotti dei suoi brand, ma inevitabilmente sono i suoi scatti durante le sessioni d’allenamento o in vacanza a colpire la community, che di recente ha preso d’assalto un video clamoroso.

Wanda Nara, tutto in vista

Per Wanda Nara è un momento di cambiamento. Non solo negli affari di cuore, ma anche nel look. La splendida argentina si è presentata ai followers con i capelli scuri, incassando complimenti da parte di tutti. Sui social di recente ha mostrato una serie di scatti dai suoi momenti privati ma l’ultimo ha conquistato davvero tutti. Se non lo avete ancora visto ci abbiamo pensato noi. Davanti a questo video era impossibile non fermarsi, e siamo certi che dopo averlo visto anche voi lascerete un like.

Wanda Nara, canottiera e sguardo incantevole

Tre foto per presentare il suo look in palestra, poi un video che lascia a bocca aperta. Wanda Nara in canottiera decide di presentare la sua sessione di allenamento e lo fa con un video che evidenzia le sue forme esplosive. Il numero dei commenti chiarisce immediatamente la potenza delle tre istantenee, che incassano quasi 3 mila commenti da una community che supera i 16 milioni di followers da tutto il mondo. Poi arriva il reel che di certo non ha bisogno di commenti. Il fisico è clamoroso, la mano passa fra i capelli e lo sguardo intenso regala emozioni a chi la segue. Non ci resta che lasciarvi alle immagini. Siamo certi che la nostra descrizione non riesce in pieno a presentare l’ultimo reel di una donna bellissima che sa sempre come conquistare l’affetto e la curiosità dei suoi tanti ammiratori.