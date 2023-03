Scelta fatta: cambio in panchina, arriva Di Francesco

Chiusura ad un passo: Di Francesco avrà presto un incarico importante e ritorna in panchina. Manca solo la firma.

Una carriera importante da calciatore, poi la nuova avventura, partita dalla Virtus Lanciano per arrivare subito in Serie A e sul palcoscenico europeo.

Eusebio Di Francesco dopo Pescara e Lecce ha trovato la consacrazione al Sassuolo, prima di passare alla Roma. Un ruolo importante per un tecnico che quella maglia l’aveva vestita per molte stagioni con importanti successi. Nella sua esperienza al timone dei giallorossi c’è un terzo posto in Serie A ma soprattutto una semifinale di Champions, conquistata dopo una rimonta storica contro il Barcellona. Poi il ko con il Liverpool, dopo una sconfitta per 5-2 all’andata e il 4-2 del ritorno, che non bastò a raggiungere l’ultimo atto della coppa.

Nel 2019, però, dopo la sconfitta nel derby e un ko con il Porto, Di Francesco fu esonerato, ma subito richiamato in più occasioni per guidare club di Serie A. Sampdoria, Cagliari e Verona non furono esperienze esaltanti, soprattutto l’ultima con gli scaligeri. Dopo un periodo di sosta però, per l’allenatore pescarese sta per arrivare un’altra chiamata, e si tratterebbe di una esperienza tutta nuova.

Di Francesco pronto a ripartire: manca solo la firma

La notizia trova conferme, e per Eusebio Di Francesco sta per arrivare una chiamata di quelle che cambiano la carriera. L’allenatore pescarese potrebbe infatti ripartire dall’estero, nella sua prima esperienza fuori dall’Italia. La chiamata arriva infatti dalla Cina e in particolare dallo Shangai Port.

Il club lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per guidare il club, e starebbe facendo di tutto per provare ad affidargli la guida di un progetto interessante. Di Francesco troverebbe infatti una rosa di assoluto valore, in cui milita l’ex Chelsea Oscar e anche Paulinho. L’offerta per l’allenatore di Pescara sarebbe già arrivata, ma resta da capire quale potrebbe essere la sua scelta.

Un’avventura in Cina, magari vincente, con una squadra ben allestita, potrebbe rilanciare la carriera di un tecnico giovane e preparato, che dopo le ottime prove di Roma ha vissuto qualche stagione difficile ma ora sarebbe pronto a rimettersi in gioco magari per ritornare un giorno a vivere una esperienza importante in Serie A.