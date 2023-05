L’Inter supera la Juventus: colpo a zero dalla rivale

Il blitz potrebbe presto concretizzarsi: Marotta scavalca la Juve nella corsa al calciatore, l’Inter pronta a chiudere.

Fare in fretta. Marotta sa bene che la squadra dovrà concentrarsi sul campo, ma alcune situazioni relative ai calciatori devono essere risolte nell’immediato.

Sono troppi i dossier sul tavolo del dirigente nerazzurro, deciso a sfoltire le pratiche e per certi versi costretto a spingere sull’acceleratore per evitare perdite di tempo. I rinnovi da chiudere sono molti, le valutazioni sui calciatori in prestito da riscattare dovranno essere prese rapidamente, mentre anche Lukaku resta un rebus. Sul capitolo relativo al centravanti sembra tutto chiaro. Il ritorno al Chelsea è scontato, poi saranno questi ultimi mesi di campionato a chiarire all’Inter se sarà necessario uno sforzo economico per riportarlo a Milano, o se la svolta porterà gli uomini di mercato nerazzurri a puntare su un altro calciatore.

Intanto, però, ci sono alcune situazioni da provare a definire in poche settimane. Il mancato rinnovo di Skriniar accelera anche i discorsi con De Vrij. Un prolungamento dell’olandese sembra una soluzione, mentre una rottura potrebbe di fatto imporre ai nerazzurri di rifondare la difesa. Ecco perché Marotta ha già gli occhi su un calciatore che è corteggiato da molti club, e prova a definire subito la situazione per evitare intromissioni che sarebbero delicatissime da gestire in questa fase.

Inter, sorpasso effettuato: pronto il blitz

Se l’Inter si muove la Juve non sta a guardare, e proprio partendo dalla difesa vuole costruire le certezze per la prossima stagione. Il rinnovo di Danilo è un messaggio chiaro ed è un passaggio fondamentale in considerazione anche delle ottime prove del calciatore. Anche Alex Sandro potrebbe ben presto prolungare, e la nuova posizione in campo lo rende importante per i bianconeri. Con Bremer il capitolo sembrerebbe chiuso, ma Allegri vorrebbe un altro calciatore in grado di alzare il muro, e con Gatti che ha trovato poco spazio, Bonucci, e Rugani in partenza, si cerca un rinforzo affidabile sul mercato.

La Juve vorrebbe quindi cercarlo senza grosse spese, e i fari sono puntati su Smalling. Il centrale della Roma è in scadenza, non ha ancora rinnovato e attende nonostante il suo club è disposto ad allungare il contratto. I bianconeri ci provano, spinti dalla possibilità di aggiungere alla difesa un elemento esperto, ma negli ultimi giorni ci sarebbe stato il sorpasso. Marotta è pronto ad intensificare i contatti, convinto dalla possibilità di strappare il calciatore. Alle porte quindi c’è un duello, che però deve passare dalla Roma, decisa a spingere il calciatore a rinnovare per diventare simbolo del club giallorosso.