Ansia Lazio, colpo di scena Zaccagni

Ansia in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni, uscito malconcio dal match contro il Feyenoord: domenica può saltare il derby, ecco il colpo di scena

Giorni di ansia in casa Lazio dopo la vittoria contro il Feyenoord in vista del derby di domenica. Alcuni giocatori sono usciti acciaccati dalla sfida di Champions League, ovvero Mattia Zaccagni e Luis Alberto. I due sono imprescindibili per Sarri e al momento sono a rischio per il derby. Lo spagnolo appare più recuperabile rispetto l’esterno che invece tiene in ansia i tifosi e lo stesso allenatore toscano.

Proprio l’ultimo Lazio-Roma è stato deciso da un gol di Zaccagni che non vuole saperne di alzare bandiera bianca: vuole esserci a tutti i costi. Ma potrebbe essere costretto a fare i conti con il bollettino medico.

L’ex Verona si è sottoposto nella giornata di mercoledì ad alcuni esami strumentali che hanno dato la sentenza sul suo infortunio. Un colpo di scena per i tifosi e non solo.

Zaccagni tiene in ansia la Lazio, ci sarà al derby? Ecco il colpo di scena

Come sta Zaccagni? Questa è la domanda che in molti si faranno fino a ridosso della stracittadina, quando si capirà se il giocatore potrà esserci o meno. Così recita il bollettino medico sulle sue condizioni: “Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nella partita di martedì sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab”.

Tradotto significa che c’è già sicuramente un sospiro di sollievo da tirare in quanto non ci sono lesioni e dunque parliamo di un infortunio di lieve entità.

Quello che gioca però a sfavore della sua presenza è il poco tempo a disposizione, in quanto la gara andrà in scena appena cinque giorni dopo l’infortunio. Forse è un rischio troppo grande schierarlo dal 1′. Sarri valuterà nel corso dei giorni insieme allo staff medico.

Si scalda Pedro, pronto a prenderne il posto se non dovesse recuperare. L’ottimismo è cresciuto dopo la notizia dell’assenza di lesioni ma la situazione è ancora tutta da valutare. Zaccagni sì o Zaccagni no agiterà il sonno di molti laziali ma anche di Sarri. Tra qualche ora il responso finale.