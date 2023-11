Colpo rossonero: clausola choc

Occhi puntati in Sud America. C’è un giovane brasiliano che sta attirando l’attenzione di diversi top club europei, tra cui anche alcuni italiani

Mancano ancora diversi giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato. Ci sono ancora diversi match da giocare, tra coppe e campionato, e dunque il tempo per i dirigenti di pensare a quelli che potranno essere i colpi per il prossimo futuro, di certo non manca.

Anche in Serie A le squadre italiane si stanno guardando intorno, cercando ovviamente di muoversi in anticipo per non farsi trovare impreparati.

C’è chi guarda al mercato internazionale, ed in particolare quello Sud Americano per portare a casa calciatori che possano trovare spazio anche in Europa e magari trasformarsi in dei veri e proprio crack.

Milan e Roma stanno guardano anche a giovani profili da poter inserire in rosa, magari in grado di poter rappresentare anche una risorsa per il futuro.

C’è un nome in particolare che sta suscitando l’attenzione delle due dirigenze, seguito anche nel recente passato e che potrebbe tornare di attualità anche nel prossimo mese di gennaio.

Lorran, seguito da Milan e Roma: arriva anche il Manchester United

Appena 17 anni e già con un futuro assicurato. Lorran sta incantando tutti, anche i club che lo guardano a grande distanza. Numero 10 purissimo, giovanili del Flamengo e profilo intrigante che sta ovviamente attirando l’attenzione dei grandi club.

Il Real Madrid negli scorsi mesi ha chiuso per Endrick Felipe Moreira de Sousa, giovanissimo di appena 17 anni per il quale il club spagnolo ha fatto un investimento davvero importante.

Dopo aver chiuso questo colpo, c’è chi vorrebbe replicare e magari portare a casa un talento puro e cristallino, giovane e da fare invidia al mondo intero. Ecco che Lorran potrebbe rispecchiare in maniera chiara tutte queste prerogative.

Compirà 18 anni il prossimo luglio 2024, ma ha già dimostrato con la maglia del Flamengo U20 di poter essere decisivo anche tra i grandi.

Roma e Milan pare abbiano già acceso i riflettori sul giocatore, ma c’è di più. Secondo quanto riportato da ‘OkFichajes’, infatti, anche il Manchester United avrebbe puntato il giovane brasiliano.

Insomma, la fila per Lorran comincia a farsi importante. C’è poi da considerare anche un altro aspetto: il Flamengo non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore cosi facilmente. La clausola sul suo contratto – si legge – sarebbe di ben 50 milioni di euro. Insomma, non proprio spiccioli…