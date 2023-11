Si cambia in panchina: il club ha scelto il sostituto

Il futuro di un tecnico sembra essere ormai segnato in caso di sconfitta. E il club ha già scelto il sostituto se si dovesse arrivare ad un esonero.

La sosta è ormai vicina e per questo motivo i club sono al lavoro per capire se continuare oppure no con lo stesso allenatori. I dubbi sono diversi e, quindi, non ci resta che aspettare il weekend per avere un quadro sicuramente molto chiaro.

Stando alle ultime indiscrezioni, per un tecnico la strada dell’esonero è ormai segnata in caso di nuova sconfitta. Per la sostituzione il club ha già in mente il sostituto e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere novità importanti. Le riflessioni sono in corso e presto sono attese decisioni definitive.

Si cambia in panchina: esonero deciso, i dettagli

La panchina di un allenatore è a forte rischio. Le riflessioni di un club sono in corso e non sono escluse delle decisioni già entro lunedì. La situazione non è delle migliori e la sfida in programma nel weekend potrebbe essere quella fatale anche se, almeno per il momento, non si hanno sicurezze. Vedremo cosa accadrà e se alla fine ci sarà l’esonero oppure il campo salverà il tecnico.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il prossimo turno potrebbe costare molto caro a Gastaldello. Il Brescia è pronto ad esonerarlo e ad affidare la panchina a Venturato. In corsa c’è anche Vecchi, appena esonerato dalla FeralpiSalò, ma l’ex Cittadella e Spal è in pole position.

Di certo il fatto di avere un solo risultato a disposizione non aiuta Gastaldello e il Brescia quasi certamente opterà per la sostituzione durante la sosta. Ma tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che attendere la partita per avere un quadro più chiaro del futuro della panchina dei lombardi.

Ultime Brescia: Venturato favorito in caso esonero di Gastaldello

La panchina di Gastaldello traballa sempre di più e il prossimo turno sarà decisivo. In caso di esonero il nome in pole position è quello di Venturato anche se il Brescia non ha ancora sciolto i suoi dubbi. Ancora tutto è possibile e per questo motivo non ci resta che aspettare il weekend per avere un quadro più chiaro e capire chi alla fine la spunterà e quale sarà la decisione definitiva dei Cellino.