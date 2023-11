Altro scippo alla Serie A: si prendono Baldanzi

Baldanzi si sta mettendo in mostra con l’Empoli, tanto che su di lui è arrivato l’interesse di club che militano in un importante campionato europeo. Le ultimissime

Tommaso Baldanzi, salvo qualche giorno di stop per un problema alla caviglia, ha giocato dall’inizio della stagione 10 match e ha già segnato anche 1 gol. Il giovanissimo centrocampista dell’Empoli è perciò partito molto forte, tanto da aver attirato su di sé l’interesse non solo delle big italiane.

Nonostante un avvio di stagione sottotono per l’Empoli, è partito personalmente molto bene in Serie A facendo vedere buone cose. Dimostrando, ancora una volta, di essere anche un faro per la propria squadra in difficoltà. E, inevitabilmente, ha riattirato su di sé l’attenzione di squadre importanti.

Milan e Inter hanno iniziato a farci un pensierino, anche se per il momento si tratta solamente di un’idea.

Più concreta sembrerebbe invece essere la Roma, che a centrocampo avrebbe bisogno di rinforzi mirati. Ma adesso occhio alla Premier League, perché da essa due club potrebbero fare sul serio per il classe 2003 di Poggibonsi.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, Tommaso Baldanzi piace molto al Tottenham e all’Aston Villa, entrambi pronti a compiere il passo giusto e decisivo per provare a sottrarlo alla concorrenza.

Premier League, spunta l’interesse per Baldanzi: due club potrebbero fare sul serio

Il contratto del giocatore scadrà con l’Empoli il 30 giugno 2027, ma molto probabilmente il club potrebbe presto fare cassa proprio con la sua eventuale cessione. Un po’ come successo la scorsa estate con Guglielmo Vicario (passato proprio al Tottenham). Dall’Inghilterra la cifra sul piatto può arrivare infatti anche a 30 milioni di euro.

Insomma, si parla di cifre che non lascerebbero certamente indifferente l’Empoli che a quel punto potrebbe cedere e decidere di privarsi del proprio pupillo. Nonostante la sua duttilità, visto che può giocare a centrocampo, come trequartista ma anche volendo come seconda punta. Ma a 30 milioni di euro sarebbe impossibile dire di no….

Peraltro sia il Tottenham che l’Aston Villa potrebbero tranquillamente superare qualsiasi altra cifra che una big di Serie A sarebbe in grado di offrire per il suo cartellino. A quel punto, la lotta si svolgerebbe solamente tra i due club inglesi. Staremo a vedere cosa accadrà da qui a gennaio, senza escludere una sua partenza da Empoli – e dalla Serie A – già nella finestra invernale.