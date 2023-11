Silvia Provvedi provoca: scatto esplosivo

Silvia Provvedi sempre più incandescente: nuova foto hot e i social impazziscono. Bellissima e con uno sguardo super sensuale

Tra le influencer più belle del panorama italiano prendono un posto di diritto Le Donatella. Silvia e Giulia Provvedi continuano ad incantare il pubblico con la loro bellezza e la loro sensualità.

Ormai hanno conquistato anche la televisione e sono completamente al centro della scena. Hanno iniziato la carriera tanti anni fa e si sono fatte strada partecipando ai principali reality show italiani.

Amano anche la musica e dopo aver partecipato ad X Factor senza però riuscire a vincere hanno fatto uscire un album e altri singoli.

Inoltre spesso e volentieri sono entrambe ospiti di discoteche dove fanno dei DJ Set. Silvia è stata anche al centro del gossip per la sua relazione con Fabrizio Corona.

I due sono stati insieme per quasi due anni, ma il fidanzamento con l’ex Re dei paparazzi è terminato dopo un periodo molto burrascoso.

Silvia ha anche una figlia di nome Nicole avuta nel 2020 da Giorgio Di Stefano. Insieme alla gemella Giulia hanno un profilo Instagram che gestiscono insieme da oltre 1 milione e 400mila follower. L’ultima foto di Silvia ha fatto impazzire il web

Silvia Provvedi, scatto hot e fan impazziti

Come in tutte le coppie che si rispettino c’è una mora e una bionda. Silvia Provvedi occupa la prima categoria, mentre la sorella Giulia la seconda. Entrambe bellissime e super amate dai loro fan pubblicano spesso foto insieme, ma anche singole. L’ultima di Silvia ha fatto impazzire tutti.

Sguardo sensuale che rapisce subito. Una maglia bianca molto attillata che mette in risalto il suo lato A e dei leggins di pelle che la rendono super hot.

I commenti sotto la foto come sempre super positivi e lei si fa ben volere da tutti. Fisico perfetto e si è ripresa subito dopo la gravidanza grazie ai tanti allenamenti che fa durante le sue giornate.

Lato A e lato B da far invidia e da far innamorare tutti gli uomini. Lei è la sorella sono tra le donne italiane più belle e sono amate anche per la loro semplicità e simpatia. Inoltre possono mettere in mostra una bellezza fuori categoria che permette loro di lavorare anche nel campo della moda.

Sono i volti di moltissimi brand che si affidano a loro per sponsorizzare maglie, vestiti e soprattutto completi intimi. Silvia e Giulia non si fanno mancare nulla e tutti i loro follower impazziscono con gli scatti pubblicati.