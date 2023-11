Ancora un esonero: assurdo in Italia, cambia una panchina

In queste ultimre ore, in attesa delle gare del prossimo weekend, si sta parlando di nuovo possibile cambio in panchina. I dettagli

Dopo questi giorni contraddistinti dalla prima giornata di ritorno della fase a gironi delle tre competizioni europee, la luce dei riflettori si sposterà di nuovo sul campionato di Serie A. Quello del prossimo weekend, che inizierà già a partire da venerdì prossimo con le gare Sassuolo-Salernitana e Genoa-Verona.

Proprio quest’ultima gara potrebbe rappresentare l’ultima gara di uno dei due allenatori. Se la posizione di Alberto Gilardino sembra ancora solida, quella di Marco Baroni sulla panchina del Verona è molto traballante. I veneti, in caso di sconfitta allo Stadio Marassi, allungherebbero a cinque la serie di sconfitte consecutive.

Quello di Marco Baroni, di fatto, è la situazione che tanti tecnici del nostro movimento stanno attraversando. In questo primo scorcio di stagione, infatti, ci sono stati già molti esoneri.

Basta pensare che sulle panchine della Serie A ci sono stati già ben tre avvicendamenti: quello tra Paolo Zanetti ed Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli, passando per quello della Salernitana tra Paulo Sousa e Filippo Inzaghi, a quello di Udine tra Andrea Sottil e Gabriele Cioffi. Ma in queste ore si sta discutendo anche di un altro possibile esonero nel campionato di Serie B.

Serie B, la posizione di William Viali all’Ascoli è traballante

Secondo alcune indiscrezioni, nei prossimi giorni in Serie B, per l’appunto, potrebbe arrivare infatti l’esonero di William Viali come allenatore dell’Ascoli. Il tecnico, arrivato nelle Marche dopo la salvezza raggiunta l’anno scorso sulla panchina del Cosenza, ha totalizzato solo 12 punti nelle prime 12 giornate del campionato cadetto di quest’anno.

Con questa serie di risultati, infatti, l’Ascoli è in piena zona retrocessione, visto che è quindicesimo con soli due punti di vantaggio sull’ultimo posto destinato al play-out, occupato in questo momento dalla Sampdoria di Andrea Pirlo.

I bianconeri, di fatto, sono chiamati a reagire dalla gara di domani pomeriggio al Del Duca contro il Como di Moreno Longo.

Per evitare un possibile esonero, di fatto, William Viali deve assolutamente migliorare un dato statistico davvero preoccupante.

Come quanto riportato dalla redazione del portale italiano ‘calcioascoli.it’, infatti, solo l’Ascoli di Mario Petrone (stagione 2016/17) e quello allenato prima da Valerio Bertotto e poi da Delio Rossi (annata 2020/21) avevano ottenuto meno punti in 12 turni, ovvero 10.