Juve, salta tutto: nulla da fare per il colpo

Niente da fare, l’affare non sarà possibile ultimarlo il prossimo gennaio: doccia gelata per la Juventus, ecco tutti i dettagli

In vista del prossimo calciomercato di gennaio, la Juventus dovrà ultimare una serie di colpi per migliorare una rosa già di per sé molto forte. Il Football director dei bianconeri Cristiano Giuntoli è già all’opera sebbene manchino un paio di mesi all’inizio delle trattative.

Sta monitorando una serie di calciatori in più zone del campo. Priorità al centrocampista centrale, come è noto, ma occhio anche alle fasce visto che la Juve è a caccia di ulteriori rinforzi offensivi che sappiano gestire più ruoli con la medesima qualità.

Qualche nome già lo si può fare. Per il centrocampo l’obiettivo principale rimane Khephrèn Thuram del Nizza, ma nelle ultime ore si registra un interesse anche per il talentuoso Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Non sono escluse nemmeno operazioni da effettuare in accordo con altre squadre di Serie A. Con un profilo in particolare che piace tantissimo alla Juve.

La Juventus è, probabilmente assieme ai rivali dell’Inter, la squadra più interessata a mettere le mani su un talentuoso centrocampista in forza al Bologna che si sta ritagliando un ruolo di primo piano. Lewis Ferguson, 24enne acquistato dai felsinei un anno fa dagli scozzesi dell’Aberdeen, è sicuramente un centrocampista in ascesa e che con Thiago Motta sta costruendo un’intesa unica.

Mercato Juve, niente Lewis Ferguson: rimane al Bologna

Al suo primo anno in Serie A, in trentadue partite complessive mise a segno ben sette reti. Quest’anno Ferguson sta proseguendo il trend positivo in quanto ha timbrato il cartellino per tre volte in undici partite totali.

È il profilo ideale che sta cercando la Juventus visto che sta faticando non poco a trovare la via della rete con i propri centrocampisti. Ferguson tuttavia difficilmente lascerà la squadra rossoblù, la società lo considera uno dei suoi migliori calciatori e non ha caso ha spinto per rinnovare il suo contratto fino al 2027 (con opzione per il 2028) a 500mila euro a stagione.

Secondo quanto ha scritto Il Resto del Carlino, nonostante l’interesse bianconero il responsabile dell’area tecnica dei bolognesi Giovanni Sartori non avrebbe intenzione di cedere a gennaio il centrocampista scozzese. Con molta probabilità, il discorso tra le due società potrebbe proseguire la prossima estate, quando a bocce ferme si potrà ragionare con le idee più chiare.