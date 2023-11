Tifosi del Milan distrutti, Leao in un’altra Big

Rafael Leao via dal Milan: la clamorosa ipotesi gela i tifosi del ‘Diavolo’, spunta la rivale per il portoghese

Bersagliato dalle critiche, giudicato evidentemente troppo presto. Rafael Leao si è ripreso il Milan con una prestazione sontuosa nella notte – fino a questo momento – più importante per la stagione della squadra allenata da Stefano Pioli.

Il 2-1 finale rifilato al PSG ha l’impronta fortissima del gioiello portoghese che la scorsa estate, dopo una lunga opera di convincimento, si è legato al Milan fino al 30 giugno 2028.

Un rinnovo che ha rasserenato anche l’attaccante che ha deciso di prendere la numero 10 lasciata vacante da Brahim Diaz e caricarsi sulle spalle la squadra rossonera.

Un compito riuscito del tutto o quasi, perchè pure in questa stagione i momenti di appannamento – come è fisiologico che sia – ci sono stati anche per l’ex Lille.

Ma intanto i numeri di Leao in rossonero tracciano il profilo di uno degli attaccanti più forti e letali al mondo, ancora giovanissimo – compirà 25 anni il prossimo giugno – è che è palesemente destinato ad una grande carriera.

Lo sa il Milan che l’ha blindato come poteva, concedendogli uno stipendio da primo della classe: 8 milioni di euro all’anno. Lo sanno i tifosi e lo sa pure Rafa che, oggi più che mai, è uno degli oggetti del desiderio di diversi top club sparsi per l’Europa. Ed è in questa maniera che le voci sul clamoroso addio del classe ’99 tornano ad accendersi con una forza preoccupante.

Milan scippato, addio Leao: l’ipotesi è clamorosa

15 presenze complessive quest’anno, con 4 reti e 4 assist vincenti all’attivo. Leao chiuderà sicuramente la stagione in rossonero ma in vista dell’estate 2024, un’ombra più minacciosa che mai si sta già muovendo in direzione Milanello per tentare di strappare il talento a Stefano Pioli.

Si tratta del PSG, proprio la rivale del ‘Diavolo’ in Champions e con cui il Milan lotterà fino all’ultima giornata per superare il Gruppo F e approdare agli ottavi di finale.

Pare infatti chiaro che Florentino Perez e il Real Madrid non solo non si siano arresi per quel sogno chiamato Kylian Mbappè ma che alla fine le resistenze del club campione di Francia potrebbero inevitabilmente cadere. E con Mbappè alle ‘Merengues’, Al-Khelaifi avrebbe un solo nome in mente che per caratteristiche sarebbe il perfetto erede dell’ex Monaco: proprio Rafael Leao.

Uno scenario comunque complicato perchè il Milan di Cardinale proverà a fare resistenza finchè sarà possibile, visto che la valutazione del cartellino del portoghese fatta dai rossoneri si aggira intorno ai 120 milioni. Non meno.

Una cifra assolutamente alla portata di Al-Khelaifi che non avrebbe alcun problema a staccare un assegno da urlo, pur di rimpiazzare degnamente Mbappè.

Staremo a vedere, intanto da Via Aldo Rossi si torna a temere l’addio del grande trascinatore rossonero.