Juventus, tutto su Hojbjerg: la richiesta del Tottenham

La Juventus è a caccia di un centrocampista e Hojbjerg è tra i preferiti di Giuntoli: ecco la situazione e la richiesta del Tottenham per il calciatore danese

La Juventus sta disputando una grande stagione nonostante i diversi problemi che hanno condizionato il centrocampo bianconero.

Prima la positività al doping di Pogba e poi il coinvolgimento di Nicolò Fagioli nel caso scommesse. Allegri non potrà contare su nessuno dei due, ma è riuscito a correre ai ripari e la sua Juventus occupa stabilmente i primi posti della classifica insieme a Inter e Milan.

I bianconeri non hanno le fatiche europee poiché la Uefa ha deciso di escludere Vlahovic e compagni per questa stagione da qualsiasi competizione internazionale dopo lo scandalo delle plusvalenze.

Tanti problemi, ma il mister è riuscito a creare un gruppo unito che non esprime un bel calcio ma efficace. Tante vittorie per 1-0 soffrendo come quelle con Milan e Fiorentina che hanno portato preziosi punti.

A gennaio, però, serviranno dei rinforzi per continuare a competere per il titolo e per cercare di riaprire la bacheca bianconera che è incredibilmente chiusa dal 2021.

Giuntoli è al lavoro e il principale nome per rinforzare il centrocampo bianconero è quello del danese Hojbjerg. L’ex ds del Napoli sta trattando con il Tottenham.

Juventus, Hojbjerg è il preferito di Giuntoli: la trattativa con il Tottenham va avanti

Hojbjerg sembra essere il prescelto per rinforzare il centrocampo bianconero privo di Pogba e Fagioli. Il danese è un giocatore che piace molto ad Allegri per la sua fisicità e per la sua esperienza internazionale. Giuntoli sta trattando con il Tottenham, ma non sarà un’operazione semplice.

Stando a indiscrezioni di calciomercato, le parti sono ancora distanti perché il club inglese ha aperto al prestito ma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. La valutazione del giocatore è di circa 30 milioni di euro, troppi ad oggi per le casse bianconere.

Giuntoli vorrebbe abbassare la richiesta del riscatto e proporre un prestito con diritto. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.

L’alternativa resta sempre Phillips del Manchester City. Caratteristiche simili a quelle del danese, ma trattare con i club inglesi non è mai semplice.

Allegri attende il rinforzo a gennaio e Giuntoli farà di tutto per accontentare il tecnico dei bianconeri.

Hojbjerg ha già accettato la destinazione e sarebbe disposto a lasciare Londra. Al Tottenham non sta più giocando con particolare continuità e un cambiamento gli potrebbe fare bene anche in vista degli impegni europei con la sua nazionale a giugno.

Va detto che per il centrocampista potrebbe prendere corpo anche la pista Milan, visto che ai rossoneri potrebbe venir offerto dai suoi agenti.