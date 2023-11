Inter, accordo trovato: cambia tutto in vista della cessione del club

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di una possibile cessione dell’Inter, con Zhang che potrebbe essere difatti obbligato a lasciare le redini del club nerazzurro il prossimo maggio qualora non riuscisse a pagare il debito con Oaktree.

Nelle ultime ore, però, sarebbe stato raggiunto un accordo, fra l’altro anche ufficializzato, che potrebbe cambiare per sempre le sorti del futuro societario e sportivo dell’Inter.

Con questo tutto quello di cui si è parlato nel corso di queste settimane potrebbe essere completamente stravolto, vista l’importante somma di denaro che potrebbe presto entrare nelle casse del club di Suning. Da capire se effettivamente una cosa del genere avrà rilevanza, ma fino ad allora non ci resta che aspettare.

Inter, accordo trovato: è ufficiale

Nel mentre Simone Inzaghi studia insieme alla squadra la fuga in campionato, i piani alti dell’Inter valutando diverse soluzioni interessanti per il futuro del club, che potrebbe passare nelle mani di un altro proprietario il prossimo maggio, o almeno questo è quello del quale si è parlato con insistenza nel corso delle ultime settimane.

Qualcosa, però, parrebbe essere cambiato nelle scorse ore, considerata la chiusura di un importante accordo commerciale fra il club nerazzurro ed uno dei marchi più importanti al mondo. Di questa partnership se n’era iniziato a parlare già qualche tempo fa, ma dopo aver firmato le ultime carte questa è addirittura diventata ufficiale.

Stando infatti a quanto comunicato dallo stesso club in una nota ufficiale pubblicata sui propri siti, Qatar Airways è diventato l’officiai Global Airline Partner dell’Inter, che in occasione della sfida di questa sera contro il Frosinone allestirà San Siro a festa per introdurre questa nuova, ricca ed importante, collaborazione.

Qatar Airways nuovo sponsor dell’Inter: Zhang sorride

Dopo tante chiacchiere alla fine è arrivata l’ufficialità della partnership fra Qatar Airways e l’Inter. Dopo mesi intensi di trattativa le parti hanno finalmente raggiunto un accordo che potrebbe portare nelle casse del club di Zhang cifre importanti, che potrebbero incidere e non poco sul futuro societario dei nerazzurri.

Maggiori informazioni relativa a questa partnership verranno svelate nei prossimi giorni, con i tifosi del Biscione che ovviamente sperano in un accordo economico importante che possa permettere all’attuale proprietà di pagare parte, o in toto, il debito che spesso nel corso di queste settimane Oaktree ha rivendicato.

Cessione Inter: Qatar Airways o no, Zilliacus non molla la presa

Qatar Airways o meno, Thomas Zilliacus non molla la presa sull’Inter, suo obiettivo da tempo oramai dichiarato. Al momento ancora nessuna novità è stata registrata su questo fronte, ma la partnership stretta dai nerazzurri con il colosso qatariota potrebbe spingere l’imprenditore finlandese ad anticipare le mosse e provare a chiudere per l’acquisizione dell’Inter sin da subito. Ovviamente si tratta di una mera supposizione, ma mai dire mai considerate anche le recenti uscite pubbliche dello stesso Zilliacus.