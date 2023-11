Thuram, si scatena l’asta: Bayern e Liverpool pronte a tutto

Sarebbero almeno due le squadre straniere pronte a portar via Thuram, ecco tutti i dettagli

I campionati continuano ad andare verso il giro di boa e tutte le squadre provano a raccogliere i punti che serviranno poi per la volata finale. Il calciomercato, però, vuole la sua attenzione perché dopo aver visto promuovere o bocciare i propri acquisti, i direttori sportivi ora sono già al lavoro per i miglioramenti invernali. Il cosiddetto “mercato di riparazione”, del resto, è tutt’altro che lontano.

Sicuramente ci sono squadre che hanno emergenze più impellenti di altre. Vedi in Italia il Milan con due difensori out per diversi mesi, oppure la Juventus che in un solo colpo si è visto squalificare Pogba e Fagioli.

In mezzo al campo infatti, ci si aspetta che arrivi almeno un nome importante già a gennaio, con Cristiano Giuntoli che sta lavorando in tal senso. Tra i nomi che piacciono al dirigente ex Napoli ce n’è uno davvero allettante.

Il classe 2001 Khéphren Thuram-Ulien rappresenta il sogno. Il fratello minore dell’attaccante dell’Inter, Marcus, nonché figlio dell’ex stella juventina Lilian, è davvero un profilo molto interessante e di fatto sta facendo molto bene in Ligue 1 con il Nizza.

Asta per Thuram, big europee pronte a tutto

Alto 192 centimetri, il ventiduenne gioca a centrocampo e ha ottime doti difensive che infatti gli permettono all’occorrenza anche di agire da difensore centrale. I bianconeri sono innamorati di questo calciatore, ma dall’estero arrivano voci poco confortanti. Almeno due big europee, ovvero il Liverpool ed il Bayern Monaco, starebbero puntando proprio sul francese nato in Italia.

Secondo il Corriere dello Sport, il proprietario del Nizza, il ricchissimo Jim Ratcliffe, avrebbe promesso all’allenatore dei nizzardi, Farioli, che Thuram non andrà via se non a fine stagione.

In fondo con l’allenatore italiano per ora i rossoneri sono primi in classifica e non sarebbe certo un ottimo investimento privarsi di uno dei migliori della squadra a metà stagione.

A giugno però ci sarà bisogno di sedersi al tavolino con gli agenti del ventiduenne che contano su interessamenti di un certo livello. Il Nizza potrebbe chiedere circa 50 milioni per la nuova stellina europea, cosa che non impaurirebbe la Juve, ma neanche Liverpool e Bayern. Probabile che alla fine l’ultima parola possa spettare solo al ragazzo. La concorrenza è già agguerrita, staremo a vedere chi riuscirà a mettere le mani sul cartellino di Thuram.