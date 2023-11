Monica Bertini ‘motivazionale’: lo scatto lascia di sasso

Monica Bertini in uno scatto di grande fascino e con un messaggio ‘motivazionale’ che accende il cuore degli ammiratori

La sua presenza è diventata ormai irrinunciabile, a dir poco, per tutti gli appassionati di calcio. Una compagnia necessaria per i weekend di campionato e per le notti di coppa, esibendo sempre grande passione, professionalità e una bellezza che non passa mai inosservata. Tutto questo è Monica Bertini, una delle giornaliste sportive più amate.

Nel suo settore, la 40enne parmense è senza dubbio uno dei volti di riferimento. Sugli schermi di Sport Mediaset, l’audience si impenna sempre quando c’è lei protagonista e non potrebbe essere altrimenti. Classe, stile e un fare seducente che conquistano al primo sguardo e che in questi anni l’hanno resa sempre più una celebrità.

L’ex giornalista di Sky e Sportitalia ha trovato la sua ‘casa’ e la sua dimensione nel network milanese, rubando la scena nel corso di tg sportivi e dei vari programmi di approfondimento e di contorno alle partite più importanti trasmesse in chiaro per quanto riguarda Champions League e Coppa Italia.

Serate che con lei sono sempre speciali, c’è chi non aspetta altro per godersi la sua sensualità in primo piano, davvero irresistibile. E per chi si perde gli appuntamenti in tv con lei, c’è sempre la possibilità di rimediare con gli scatti che condivide sul suo profilo Instagram, dove ha superato il traguardo del mezzo milione di followers. Con Monica, insomma, non ci si annoia mai.

Monica Bertini, che classe: primo piano da applausi, il web senza respiro per lei

Una bellezza che non ha bisogno di mettersi nemmeno tanto in mostra, paradossalmente, risultando immediatamente affascinante qualsiasi cosa faccia. E’ il caso per esempio dell’ultimo scatto, dove con grande naturalezza riesce a infiammare in un attimo il suo pubblico.

Il messaggio motivazionale alle sue spalle accende subito la platea: “Signori, vi voglio vedere uscire dal campo con la maglia sudata. Si può anche perdere, d’accordo, ma lottando“. Un motto che tutti gli appassionati di calcio sentono istintivamente proprio. E la presenza di Monica rende il tutto davvero speciale. Bellissima e con un top elegante che fa risaltare le sue curve quanto basta per scatenare i commenti: “Senza maglietta tu, sarebbe meglio ancora”, “Sudiamo noi dopo questa foto, va bene lo stesso?”, “Meravigliosa dea, ti amo”.