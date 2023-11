Trenta milioni a gennaio: lo United lo toglie alla Juventus

I ‘Red Devils’ pronti a scippare la Juventus: lo scenario è clamoroso, 30 milioni per la firma ad inizio 2024

Giornata dopo giornata la stagione della Juventus prende sempre più forma e ciò che gli uomini di Massimiliano Allegri stanno offrendo ai tifosi è uno scenario assolutamente piacevole che potrebbe regalare non poche sorprese da qui al termine della stagione.

La ‘Vecchia Signora’, dopo il meritato successo sul Cagliari, è sempre più vicina a consacrarsi come una delle grandi favorite per la cconquista dello Scudetto 2023/24. Il campo sta quindi lasciando indizi, qua e la, decisamente positivi per le ambizioni della squadra bianconera.

Ma in ottica calciomercato, invece, la strada sembra essere decisamente in salita in vista del 2024. Nel mese di gennaio, infatti, Cristiano Giuntoli è chiamato a fare uno sforzo importante che possa mantenere alto il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

In particolar modo a centrocampo dove è ormai chiaro che le future assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli lasceranno un vuoto profondo e molto difficile da colmare.

Ecco perché la Juve, con ogni probabilità, punterà su 1-2 profili di alto livello per una mediana che possa tenere botta fino alla fine, magari puntando realmente alla conquista del tricolore. Sono diversi i profili tallonati dal direttore sportivo bianconero che, non potendo permettersi spese folli, dovrà quindi cercare la formula giusta per non appesantire le casse juventine.

Bye bye Juve: a gennaio vola a Manchester

Arrivano però in tal senso notizie tutt’altro che confortanti, in vista della sessione di calciomercato invernale che riaprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2024. A fare il punto è ‘Tribalfootball.com’ che parla soprattutto di un nome che alla Juve piace moltissimo.

Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, gioiello danese che i bianconeri seguono da tempo. Non più titolarissimo al Tottenham con Postecoglou in panchina, il gioiello classe ’95 ha collezionato 12 presenze complessive con 466′ in campo.

In tal senso, stando a quello che viene riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, il Manchester United sarebbe tra le società – insieme a quella bianconera – maggiormente interessate al talentuoso calciatore.

Hojberg, che in passato ha vestito la maglia del Bayern Monaco, sembra quindi destinato a cambiare aria già nel mese di gennaio per giocare con maggiore continuità. Da questo punto di vista, i ‘Red Devils’ – spinti dalla richiesta esplicita del manager Erik ten Hag – avrebbero intenzione di puntare forte su Hojbjerg con l’arrivo dell’anno nuovo.

30 i milioni che il Tottenham ha intenzione di chiedere, nonostante il contratto del centrocampista resti in scadenza il 30 giugno 2025 con gli ‘Spurs’. Richiesta che il Manchester United pare disposto ad accontentare, senza grossi problemi: con buona pace di Allegri e della Juve.