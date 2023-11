Juve nei casini: “Lo prende a zero il grande ex”

Iniziano a circolare le prime indiscrezioni in vista della finestra di calciomercato di gennaio. La Juventus non fa eccezione, ecco le ultimissime

Il campionato, nonostante stia regalando alla Juventus risultati insperati, sembra porsi su un piano secondario rispetto al calciomercato di gennaio che si avvicina sempre di più.

Perché in casa Juve la finestra invernale potrebbe rappresentare l’attuazione di ciò che non è stato possibile concludere nella sessione estiva. Riaprire una vecchia trattativa o aprirne una nuova.

In questo periodo Cristiano Giuntoli sta concentrando la sua attenzione sui rinnovi più urgenti.

Annunciato ufficialmente quello di Manuel Locatelli, nuova scadenza giugno 2028 e in attesa dell’annuncio ufficiale del rinnovo di Nicolò Fagioli, il direttore dell’area tecnica della Juventus vuole chiudere il prima possibile il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot, il più urgente e prima che sia troppo tardi. Perché sul centrocampista francese si sono concentrati gli interessi di diverse società.

Calciomercato Juventus, Simeone piomba su Rabiot: tutti i dettagli

Adrien Rabiot la scorsa estate ha prolungato il suo contratto con la Juventus. Un prolungamento di un solo anno per cui la prossima scadenza data 30 giugno 2024.

Il rinnovo del nazionale francese rappresenta dunque l’assoluta priorità per la Juventus, decisa ad evitare che il giocatore ceda alle lusinghe di qualche top club europeo.

Come ci informa il portale spagnolo todofichajes.com, l’Atletico Madrid, guidato da El Cholo Simeone, sembra aver orientato le sue attenzioni sull’atletico centrocampista bianconero.

La possibilità di poter acquisire le sue prestazioni a parametro zero rende il tutto assai più interessante.

E mentre la Juventus osserva il centrocampista argentino dell’Atletico Madrid, Rodrigo de Paul, ecco il club spagnolo rispondere prendendo di mira il centrocampista francese della formazione bianconera.

Nelle ultime settimane le voci riguardanti l’interessamento dell’Atletico Madrid per Rabiot si sarebbero intensificate preoccupando non poco i dirigenti della Juventus che avrebbero già avuto i primi contatti con Veronique Rabiot, madre, nonché agente del nazionale transalpino.

Occorrerà però attendere ancora poiché i risultati del campo saranno determinanti per la scelta di Rabiot.

Una Juventus qualificata in Champions League aprirebbe le porte alla trattativa, e quindi al possibile rinnovo, così come una Juventus fuori dalla competizione europea più importante per il secondo anno consecutivo, la chiuderebbe. Forse definitivamente… Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, anzi mesi visto che il protagonista è l’ex PSG.