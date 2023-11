Juventus, tutto su Phillips: ma un dettaglio mette a rischio l’affare

La Juventus è pronta a fiondarsi sul gioiello del Manchester City ma resta un ostacolo che può far saltare tutto

La Juventus di Massimiliano Allegri non si ferma proprio più. Torino, Milan, Verona, Fiorentina e Cagliari. Un pokerissimo di successi che ha rilanciato pesantemente le ambizioni stagionali dei bianconeri.

Non c’è nulla da fare, adesso Massimiliano Allegri non potrà davvero nascondersi: perchè questa Juventus è da Scudetto.

Molto del cammino dei bianconeri passerà inevitabilmente dalla prossima sessione di calciomercato, quella invernale, che riaprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2024. Ed in tal senso l’obiettivo prioritario sarà quello di potenziare un reparto in particolare, falcidiato da sfortune più o meno ricercate.

Il centrocampo in mano all’allenatore di Livorno rischia di ritrovarsi dimezzato, dopo le squalifiche ormai note di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Se per il primo si parla di due o più anni lontano dai campi, per il 22enne piacentino invece dopo il patteggiamento potrebbe ‘bastare’ solo questa stagione.

Intanto Cristiano Giuntoli sta evidentemente lavorando sottotraccia per arrivare ai nomi giusti, con l’idea di consegnare ad Allegri uno-due colpi di assoluto spessore. Uno di questi, che la Juve ha cerchiato in rosso già da diversi mesi, resta quello del nazionale inglese Kalvin Phillips.

L’ultimo ostacolo per Phillips: Juve alla finestra

Il 27enne di Leeds, esploso agli ordini di Bielsa, adesso al Manchester City di Pep Guardiola sta facendo enorme fatica ad imporsi. Ed è per tale ragione che la dirigenza juventina, tra i tanti nomi sondati, non mette da parte quello del centrocampista non centrale nei ‘Citizens’.

Uno scenario che vedrebbe il club di Torino non solo fortemente interessato, ma con un’idea in testa ben chiara per quel che concerne l’offerta al club inglese.

A gennaio prestito con diritto di riscatto, con parte degli oltre 8,5 milioni di euro guadagnati a stagione pagati proprio dal City.

Il giocatore, pur piacendo, resta una valida alternativa a Hojbjerg e de Paul. Ma intanto rimane un nodo sullo sfondo che potrebbe complicare irrimediabilmente un eventuale approdo di Phillips nella Torino bianconera.

Perchè c’è un’altra società interessata ed è il Newcastle, ‘costretta’ a ricercare innesti di un certo livello in quella zona del campo a causa della squalifica di 10 mesi inflitta a Sandro Tonali.

Se i ‘Magpies’ dovessero effettivamente inserirsi concretamente nella corsa al centrocampista inglese, per la Juventus ci sarebbero poche possibilità di portare a termine l’affare coi ‘Citizens’.