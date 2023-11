Svolta in panchina: è fatta per il nuovo tecnico, arriva a giugno

Un club sembra essere ormai pronto a cambiare in panchina. Sembra essere ormai fatta per il nuovo tecnico e la firma è attesa a giugno.

Nonostante manchi ormai diverso tempo alla fine della stagione, un club sembra avere ormai sciolto tutte le riserve e a questo punto il cambio in panchina sembra essere ormai definito.

Stando alle ultime indiscrezioni, in panchina sembra essere ormai fatta per il nuovo tecnico e la firma è attesa per giugno. Si tratta di una svolta sicuramente molto importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se tutto si potrà concretizzare oppure no.

Svolta improvvisa: fatta per il nuovo tecnico, i dettagli

La stagione è assolutamente lunga e può succedere ancora di tutto. Ma la strada sembra essere segnata e per questo motivo l’affare può essere dato per quasi fatto anche se, almeno per il momento, non si hanno certezze e quindi toccherà aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere ulteriori certezze. Ma la società non sembra avere dubbi in questo senso e, quindi, non ci attendiamo particolari novità anche se, come detto in precedenza, la strada è lunga e può succedere ancora di tutto.

Secondo quanto riferito da Suddeutsche Zeitung, il Real Madrid sarebbe pronto a sborsare 15 milioni di euro per liberare Xabi Alonso e affidargli la panchina. Si tratta di una decisione ormai presa e a questo punto le separazione con Ancelotti dovrebbe diventare realtà al termine della stagione. Ma tutto può ancora succedere e per questo motivo vedremo cosa succederà.

Di certo il Real Madrid rappresenta la grande occasione per Xabi Alonso e lo spagnolo potrebbe sfruttare la clausola rescissoria per dare il via a questa nuova esperienza. Non ci resta che attendere per capire se ci sarà la fumata bianca o no, ma molto dipenderà anche dalla scelta di Ancelotti.

Ultime Xabi Alonso: il Real Madrid in pole position

Sembrava essere ormai una sfida a due o tre per Xabi Alonso, ma ora la situazione è destinata a cambiare. Il Real Madrid è pronto a regalarsi un tecnico molto importante per le proprie ambizioni.. Il Liverpool e il Bayern Monaco restano alla finestra e per questo motivo non ci resta che attendere la fine della stagione per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. E il Bayer aspetta…