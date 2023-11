Juve scatenata, Giuntoli piazza il doppio colpo: Inter beffata

Il programma di mercato della Juventus è pronto a stupire i tifosi: doppio colpo da sogno, adesso l’Inter resta a guardare

Se il buongiorno si vede dal mattino, è chiaro che i tifosi della Juventus possono concretamente stare sereni per il prosieguo della stagione. Perché la squadra allenata da Massimiliano Allegri sembra aver registrato ormai una crescita profonda, dando prova di solidità e maturità nell’economia delle gare.

Una Juventus schiacciasassi che, numeri alla mano, non può non puntare alla conquista del prossimo Scudetto. La concorrenza non manca ma avere soltanto un impegno a settimana, a causa dell’estromissione dalle coppe europee, può risultare un vantaggio importantissimo da qui ai prossimi mesi.

L’allenatore di Livorno ha un’idea precisa: fare quanti più punti da qui a Natale per comprendere effettivamente quanto lontano la sua squadra potrà arrivare quest’anno. E se fino a qualche settimana fa Allegri parlava di quarto posto come obiettivo massimo, adesso la percezione non può che essere cambiata anche per il tecnico bianconero.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in tal senso la Juve ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista della sessione invernale che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio.

C’è un reparto in particolare sul quale Giuntoli è chiamato a compiere dei miracoli, o quasi. Il centrocampo, che ha perso per lunghe squalifiche sia Pogba che Fagioli. Nella corsa ai sostituti, a finire con le ossa rotte potrebbe essere a sorpresa l’Inter.

Altro che Inter: Samardzic e Thuram alla Juve

In ambito di mercato non è affatto un mistero che Juventus ed Inter, nel corso degli anni, abbiano incrociato le spade sfidandosi per obiettivi comuni. Ecco, in questo momento, la Juventus pare estremamente vicina a firmare un doppio colpo da sogno che lascerebbe a mani vuote proprio la società di Zhang.

In primo piano Lazar Samardzic, uno che l’Inter ha avuto in pugno per tutta l’estate salvo poi veder sfumare la firma del gioiello tedesco da un momento all’altro.

Da tempo Cristiano Giuntoli sta lavorando con l’entourage del talento dell’Udinese, per regalarlo immediatamente ad Allegri. E sembra proprio che la strada sia quella giusta perchè Samardzic – 11 apparizioni e 2 gol stagionali – non è mai stato tanto vicino alla Juve.

L’Inter nel mese di gennaio non si muoverà con investimenti importanti ed è per tale ragione che oltre a Samardzic la Juve è pronta a prendersi un altro nome che a Marotta piace moltissimo: Khèphren Thuram. Il gioiello di proprietà del Nizza e figlio dello storico difensore bianconero (nonchè di Marcus, bomber dell’Inter) è da tempo tra le priorità di Giuntoli.

Il ds anche in tal senso sta lavorando senza sosta per avvicinarsi all’intesa con il club francese. Un doppio colpo Scudetto, nero su bianco già nelle prime settimane del 2024. L’Inter è dunque avvisata: la Juventus è pronta a tornare più forte e agguerrita che mai.