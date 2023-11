Mbappe tentato dagli arabi, il Real Madrid ha un piano B: gioca in Serie A

L’Arabia Saudita vorrebbe effettuare un nuovo tentativo per prendere Kylian Mbappe dal PSG: il Real Madrid ha un’alternativa in Serie A

Il futuro di Kylian Mbappe resta avvolto nel mistero. L’attaccante di proprietà del Paris Saint Germain, come noto, presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo dell’accordo scritto appare tutt’altro che scontato. Il patron Nasser Al-Khelaifi farà di tutto per convincere la stella transalpina a non abbandonare la prestigiosa nave di Parigi.

E come già accaduto in passato, potrebbe esserci un intervento pure a livello politico. D’altronde, Mbappe rappresenta uno dei migliori calciatori nel panorama calcistico mondiale e l’eventuale perdita a parametro zero sarebbe estremamente complicata da digerire. In tutto ciò, sullo sfondo c’è sempre il Real Madrid targato Florentino Perez, il quale vorrebbe aggiungere il numero 10 della Francia nella rosa blanca.

E lo stesso attaccante ex Monaco sogna di vestire un giorno la camiseta dei ‘Galacticos’, seguendo le orme del suo più grande idolo Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo, in ambito di calciomercato – specialmente durante la sessione estiva – le sorprese sono dietro l’angolo in ogni momento. Perciò, non è totalmente da escludere che il destino della star classe ’98 (che compirà 24 anni il prossimo 20 dicembre) possa condurla altrove.

In tal senso, l’Arabia Saudita potrebbe rendersi protagonista di un nuovo tentativo per realizzare il trasferimento di Mbappe in Saudi Pro League. L‘Al-Hilal ci ha provato nel corso dell’ultima estate avanzando una proposta d’ingaggio davvero da capogiro, ma il fuoriclasse di Parigi ha rispedito al mittente l’offerta.

Lo scenario in argomento, però, potrebbe riproporsi nei mesi a venire, con l’attaccante transalpino che potrebbe ricevere una mega proposta da ben 200 milioni di euro netti all’anno. E dire di no di fronte a certe cifre alla lunga diventa assai complicato.

Calciomercato Real Madrid, l’alternativa a Mbappe è in Serie A

Ragion per cui la dirigenza del Real Madrid si sta guardando attorno alla ricerca di un valido piano B e pare che il club spagnolo abbia puntato il mirino in Serie A. Entrando più nello specifico, Florentino Perez starebbe valutando concretamente la pista alternativa che porta al nome di Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria. L’argentino ha raggiunto un livello di maturità che gli consente di mantenere un rendimento elevato all’interno del rettangolo verde di gioco. La fascia da capitano, senza dubbio, ha inciso da questo punto di vista.

L’agente di Lautaro, Alejandro Camano, di recente ha confermato la volontà del proprio assistito di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. Ma la corte del Real Madrid potrebbe convincere l’ex Racing Club ad abbandonare la nave interista. Comunque, servirebbe un esborso cash superiore ai 100 milioni di euro per prendere il campione del mondo argentino. Tutto, però, dipenderà da ciò che succederà sul fronte Mbappe.

