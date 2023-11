Il Milan ha preso la decisione sul futuro della panchina di Stefano Pioli: il tecnico rischia l’esonero dopo gli ultimi risultati deludenti?

Il momento del Milan è nerissimo, soprattutto in campionato dove sono arrivati solo due punti nelle ultime quattro partite disputate. I rossoneri erano primi durante l’ultima sosta, adesso invece sono a stento in zona Champions.

Un mese molto complicato dove a pesare è stata la condizione della squadra con i tanti infortuni e le tante rimonte subite. Lecce dopo Napoli, sempre nella stessa modalità: rossoneri straripanti nel primo tempo e capaci poi di farsi rimontare due reti nella ripresa con il rischio beffa di un sorpasso completo nel finale.

Le sconfitte casalinghe contro Udinese e Juventus, invece, sono state ancora peggio.

Si salva solo la gara contro il PSG in Champions che ha leggermente addolcito la situazione nel girone di Champions.

Ma appare evidente che ci sono problemi, come già era avvenuto a gennaio scorso. Molti tifosi sono stufi di questi momenti di assoluto blackout e puntano il dito contro Stefano Pioli. Sono tanti i supporters che vorrebbero l’esonero del tecnico rossonero.

Milan, decisione presa sul futuro di Pioli: le ultime

Nonostante la brutta figura di Lecce al momento, però, Pioli rimarrà sulla panchina del Milan. È ciò che trapela da fonti vicine al club. Il tecnico rossonero non rischia la panchina e l’intenzione della società è quella di proseguire con lui fino a fine stagione per poi arrivare al cambio. A meno di clamorosi crolli e crisi senza fine nel prossimo futuro dopo la sosta. Il sogno per la prossima stagione è uno tra Klopp e Conte, ma si vedrà. Per ora fiducia ancora all’allenatore dell’ultimo scudetto.

Durante la sosta però qualcosa andrà fatto. La dirigenza, infatti, sta pianificando di fare il punto della situazione intorno alla squadra nei prossimi giorni per farsi sentire e soprattutto per iniziare a pensare al mercato.

A gennaio dovranno esserci alcuni innesti. Intanto probabilmente ci sarà il ritorno di Zlatan Ibrahimovic da dirigente, già nelle prossime settimane. Va ufficializzato quale sarà il suo ruolo. Dopo si potrà iniziare a fare un punto sulle prossime mosse di mercato.

Una necessità, indicata anche dallo stesso Pioli, è l’arrivo di un nuovo difensore. La coperta dietro è troppa corta e basta un infortunio o una squalifica e la quadra va in difficoltà. Thiaw e Tomori non possono garantire a lungo la tenuta fisica e lo stesso vale per Kjaer.

Mentre il giovane Pellegrino non ha convinto. Anche sulle fasce andranno fatte alcune riflessioni. Il problema di questo Milan è soprattutto dietro con Maignan costretto a metterci una pezza più volte.