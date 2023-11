Il derby di Siviglia lo vince Diletta Leotta: la Spagna ai suoi piedi

La giornalista di DAZN è irresistibile sui social ed il suo ultimo scatto pubblicato dalla Spagna ha sbalordito i fan

Uno dei punti di riferimento del giornalismo moderno. Diletta Leotta, nata a Catania il 16 agosto 1991, è ormai questo. Ma anche molto di più. Perché la carriera della biondissima Diletta l’ha portata ad avere successo anche in altri ambiti.

Dopo aver avuto successo agli inizi presso Sky, è passata prima a Mediaset e poi a DAZN del quale è adesso il volto e simbolo. Una carriera in continua crescita per la Leotta che, inoltre, è anche una delle speaker radiofoniche più ricercate e amate in Italia. A cadenza quotidiana va in onda sulle frequenze di ‘Radio 105‘.

La vita privata di Diletta Leotta è stata costellata, negli anni, da diversi amori o presunti tali. E al di là delle smentite di rito, adesso la giornalista ha fatto un passo avanti importanti nella sua vita.

Perché la Leotta, da ormai due anni, fa coppia fissa con il portiere del Newcastle Loris Karius. Il calciatore tedesco ha conquistato il cuore della bionda speaker, con un legame amoroso più solido e forte che mai. I due, la scorsa estate nel giorno del compleanno di Diletta, hanno festeggiato il lieto evento: la nascita della piccola Aria.

Derby piccante: Diletta Leotta infiamma Siviglia

Il successo della Leotta, inevitabilmente, si è spostato anche lontani dai suoi tanti impegni lavorativi. E sul web è infatti diventata un vero e proprio chiodo fisso per milioni di italiani che non possono proprio più fare a meno di lei.

Sui social come Instagram, dove la Leotta conta una fan base di oltre 8,7 milioni di seguaci, è un personaggio imprescindibile.

Le sue foto, spesso e volentieri durante i suoi lavori ma anche nei rari momenti di relax, lasciano costantemente a bocca aperta tantissime persone. Una bellezza abbagliante che anche nelle scorse ore ha voluto dire la sua, con un’istantanea tanto semplice quanto efficace.

Di scena a Siviglia, la Leotta ha dato sfogo alla sua creatività sfoggiando una foto nella quale indossa sia la maglia del Siviglia del Real Betis.

In occasione, infatti, dell’attesissimo derby spagnolo che per la cronaca è finito 1-1, a vincere è stata solo la giornalista di DAZN. Perché l’istantanea in una manciata di ore ha fatto il pieno di likes e commenti, con gli ammiratori della 32enne di Catania sempre più innamorati e legati all’incantevole Diletta Leotta.