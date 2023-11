McKennie paga il colpaccio: 50 milioni

La Juve è pronta ad ascoltare le proposte di mercato per McKennie: con i soldi guadagnati dalla cessione il colpaccio diventerebbe possibile

La Juventus ha centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato battendo il Cagliari di Ranieri all’Allianz Stadium (2-1) ed è l’unica che riesce finora a reggere il passo dell’Inter capolista. I bianconeri, infatti, rimangono a due punti di distanza dai nerazzurri e dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto a Torino: un match che potrebbe dire molto sul prosieguo del torneo.

Uno degli uomini principali di questo ottimo periodo bianconero è certamente Weston McKennie, rivitalizzato da Massimiliano Allegri dopo essere finito a lungo ai margini.

Rientrato dal deludente prestito al Leeds, lo statunitense era considerato inizialmente uno degli esuberi della rosa bianconera ma alla fine è rimasto in organico. Dopo le prime gare di questa stagione il tecnico livornese lo ha proposto come esterno destro nel centrocampo a cinque: una mossa azzeccata, dato che McKennie si è rivelato un’arma in più di questa Juve.

Da possibile partente l’ex Schalke 04 è diventato un titolare della formazione bianconera. Tuttavia, almeno stando alle ultime indiscrezioni, proprio questo miglioramento nelle prestazioni potrebbe portare la Juve a ragionare su eventuali proposte molto ghiotte per il giocatore.

In caso di offerta importante a gennaio per McKennie, la Juve potrebbe anche pensare di sacrificarlo per arrivare a uno dei suoi obiettivi di mercato.

McKennie paga il colpaccio: la Juve può affondare

Come riportato dal sito spagnolo Todofichajes.com, infatti, la dirigenza juventina ha da tempo messo gli occhi su Rodrigo De Paul come elemento per rinforzare la rosa.

Giuntoli sta cercando di capire se è il caso di attendere la prossima estate per dare l’assalto all’ex Udinese o se invece si può tentare l’affondo già a gennaio, magari proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista 29enne è cresciuto molto negli ultimi anni ed è per questo che la Juve è convinta di voler puntare su di lui.

L’argentino ha un contratto fino al 2026 e il suo valore si aggira sui 50 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che conveniente per la Juventus, che deve guardare con molta attenzione al bilancio.

L’idea di Giuntoli è proprio quella di presentarsi a Madrid con i soldi ricavati dalla cessione di McKennie, che ha mercato sia in Premier League che in Bundesliga. Bisognerà però convincere l’Atletico Madrid e soprattutto il Cholo Simeone a lasciar partire De Paul: un’impresa non così semplice.