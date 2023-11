Flop Cuadrado, l’Inter ha già scelto il sostituto

Cuadrado non ha ancora convinto del tutto con la maglia dell’Inter, la quale sta già pensando a un nuovo giocatore nel suo ruolo

Il suo acquisto non aveva certo suscitato grandi simpatie, la scorsa estate, visto i lunghi trascorsi alla Juventus e l’atteggiamento durante le sfide contro l’Inter. Non sorprende, dunque, che dopo pochi mesi la posizione in nerazzurro di Juan Cuadrado sia già traballante, e che il suo addio possa essere abbastanza vicino. Il laterale destro colombiano ha giocato solamente 97 minuti in stagione, sparsi tra quattro partite di Serie A, senza lasciare alcun segno particolare.

Complice innanzitutto l’infortunio al tendine d’Achille che lo sta tenendo fuori praticamente dal 24 settembre, salvo un breve rientro contro il Bologna il 7 ottobre.

In quell’occasione, il riacutizzarsi del problema lo ha costretto a tornare indisponibile, e l’aspettativa dei tifosi e di Simone Inzaghi è di tornare ad averlo in vista della gara contro la Juventus.

A quel punto, il colombiano dovrà iniziare a dimostrare alla società e ai tifosi che puntare su di lui non sia stato un errore.

Cuadrado ha 35 anni, e già nel corso della stagione passata aveva dato segni di calo, ma nonostante questo l’Inter ha deciso di dargli fiducia.

Una scelta motivata dal fatto di poter avere a disposizione un giocatore esperto e di qualità, che conosce il campionato italiano e acquistabile a parametro zero.

Il laterale sudamericano ha firmato un contratto per una sola stagione, ma il suo rinnovo ora è fortemente in discussione, considerato anche l’ingaggio non leggerissimo: 2,5 milioni di euro netti all’anno.

Cuadrado vicino all’addio: l’Inter ha già individuato il suo erede

Se, come sembra, il colombiano lascerà l’Inter la prossima estate, il club nerazzurro dovrebbe aver già individuato il giocatore adatto a sostituirlo. Si chiama Tajon Buchanan, è canadese e gioca nel Club Brugge, e oltre ad avere caratteristiche simili a Cuadrado condivide anche una certa somiglianza fisica. Laterale destro offensivo, a febbraio compirà 25 anni ed è da un paio di stagioni almeno tra i giocatori più interessanti nel panorama europeo.

Con la sua nazionale ha disputato un buon Mondiale nel 2022, e si è messo in mostra di frequente anche nelle coppe europee, compresa la Champions League.

Buchanan è valutato intorno ai 10 milioni di euro, ma il suo contratto scadrà nel 2025, per cui la prossima estate l’Inter potrebbe riuscire a spuntare un prezzo di favore dai belgi.

A livello di stipendio, il canadese dovrebbe percepire molto meno rispetto a Cuadrado, per cui il suo arrivo comporterebbe un sensibile risparmio economico.