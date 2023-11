Serie A, nuovo lungo stop: c’è lesione, tegola per il tecnico

La Serie A sta facendo i conti con delle difficoltà che, di questa portata, rappresenta una quasi assoluta novità. Sta crescendo in maniera davvero incredibile il numero degli infortunati ed in tal senso arrivano novità. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione che sa tanto di tegola per il tecnico, che perde un suo pupillo.

La Serie A, probabilmente mai come nel campionato in corso attualmente, sta facendo i conti con una quantità di infortuni davvero senza precedenti. Ad incidere da questo punto di vista sono sicuramente i tanti impegni ravvicinati. E non è un caso che le rose più falcidiate siano proprio quelle delle squadre che, oltre al campionato italiano, devono fare i conti anche con le competizioni europee. In tal senso proprio arrivano altre notizie che sanno di tegola tanto per il calciatore quanto per i tifosi, senza ovviamente dimenticare il tecnico. Gli esami, infatti, hanno evidenziato una lesione che lo costringerà ad uno stop più lungo delle aspettative.

Serie A, arriva un nuovo infortunio grave

E’ un periodo, come detto, in cui gli infortuni, specialmente in Serie A, stanno arrivando in maniera copiosa. Questo spinge inevitabilmente i tecnici a correre ai ripari, provando a fare di necessità virtù. In tal senso arriva una nuova tegola dura da gestire per l’allenatore.

Nel derby contro la Roma Matias Vecino ha riportato una lesione muscolare al gluteo destro. Inizialmente si sperava che non fosse nulla di particolarmente grave, ma gli esami hanno confermato la diagnosi peggiore. Resterà, dunque, a Formello per provare a recuperare nel minor tempo possibile. Per i tempi di recupero, la speranza è che possa tornare in tempo per la partita di Champions League contro il Celtic.

Lazio, Vecino va KO: c’è lesione dopo gli esami

Nella stagione attualmente in corso l’uruguaiano ha trovato sicuramente meno spazio di quelle che erano le sue aspettative. Ancor di più dopo la partenza di Milinkovic-Savic ed il rendimento deludente da parte di Kamada, si aspettava di essere maggiormente coinvolto. Le cose non sono andate per il verso giusto, ma, quando chiamato in causa, Vecino ha sempre risposto bene. Ora questo stop priva Sarri della principale alternativa a sua disposizione in mezzo al campo. Nel ruolo di mezzala ma anche, all’occorrenza, da vertice basso di centrocampo. Salta, ovviamente, anche la convocazione con l’Uruguay.