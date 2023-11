Zaira Nara conquista Buenos Aires: anche casual fa impazzire i fans

La 35enne conduttrice e modella argentina conquista i social anche con un look sbarazzino: la città è ai suoi piedi

Non c’è niente di più bello che tornare a casa e sentire l’abbraccio della propria gente, della propria città, degli innumerevoli fans che ormai la idolatrano come una vera star. Dopo aver girovagato letteralmente il mondo negli ultimi sei mesi, Zaira Nara ha fatto tappa anche nella ‘sua’ Buenos Aires, dove impegni di lavoro l’hanno chiamata ad un ritorno che non sarebbe potuto essere più trionfale.



Da Cannes alla Thailandia, da Ibiza a San Paolo del Brasile, la sorella di Wanda non si è davvero fatta mancare nulla in un 2023 che ha visto la sua popolarità salire alle stelle. I followers su Instagram sono ormai oltre 6,7 milioni, in un crescendo che ha una chiarissima matrice di sensualità, avvenenza e fascino.

La conduttrice argentina ha spopolato sul web grazie ai suoi shooting maliziosi, che hanno evidenziato una bellezza certamente diversa da quella esplosiva e dalle grandi forme della celebrata sorella, ma che non per questo non è stata apprezzata da un pubblico, quello social, sempre più innamorato della sua figura.

Zaira si è ormai costruita meritatamente, grazie al suo fascino, un seguito di ammiratori che l’hanno elevata al rango delle donne più desiderate del web.

Zaira Nara, ormai basta la presenza: fans in delirio

Dopo un’estate passata prevalentemente in bikini, sfoggiando il suo fisico da urlo e sfidando, Zaira si è presentata davanti all’obiettivo con un look casual, sbarazzino, che ha apparentemente azzerato la carica di femminilità che tante volte avevamo ammirato nelle spiagge delle Baleari. O a bordo di una barca in mare aperto. O ad uno dei tanti eventi glamour a cui l’argentina ha partecipato esibendo abiti da sera letteralmente mozzafiato.

La grandezza di Zaira risiede proprio nel non dover necessariamente ricorrere alle nudità, più o meno velate, più o meno hot, più o meno esplicite, per mandare in delirio i fans.

La sua figura, armonica ma non banale, è ormai apprezzata da un variegato pubblico, che quotidianamente la osanna come una delle regine del web.

Tutti quelli che ormai si erano abituati alla perfezione del suo lato B, all’esercizio di una fervida immaginazione stimolata dall’effetto ‘vedo non vedo’ di alcuni outfit audaci sfoggiata dalla sudamericana, possono stare tranquilli: quelle istantanee torneranno. Basta aspettare la prossima campagna pubblicitaria o il prossimo evento esclusivo a cui Zaira prenderà parte.