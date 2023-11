Tutto fatto: Brahim Diaz in prestito

Brahim Diaz che ora può lasciare il Real Madrid e trasferirsi in prestito: ecco il punto della situazione sull’affare che appare davvero imminente

Brahim Diaz sta soffrendo non poco la mancanza di spazio con cui si è scontrato una volta tornato al Real Madrid. Proprio per questo motivo può perciò partire e lasciare il club in prestito, con l’intenzione di trovare quanto più possibile minuti di gioco.

Brahim Diaz nella scorsa stagione al Milan aveva forse trovato la sua migliore condizione fisica e mentale. Schierato quasi sempre dal 1′ da Stefano Pioli, lo spagnolo ha reso tanto ed è stato decisivo in più occasioni. Proprio per questo forse sta soffrendo ancora di più la possibilità di riuscire a trovare davvero poco spazio.

Di lui ha parlato a ‘Sky Sport’ anche Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Braga in Champions League: “Ha fatto molto bene. Ha segnato un gol e un altro glielo hanno annullato. E ha fatto anche un buon lavoro difensivo. Merita di giocare un po’ di più. È un ragazzo serio e un grande professionista“, le parole del tecnico delle ‘Merengues’.

Ma scavalcare uno come Bellingham al momento è pressoché impossibile. Per questo il trequartista ora può partire grazie a un prestito.

Brahim Diaz lascia il Real Madrid in prestito: niente Milan, futuro alla Real Sociedad

Nelle ultime settimane tante sono state le indiscrezioni che hanno accostato Brahim Diaz a un nuovo ritorno al Milan, tramite un prestito. Situazione questa che però non sembra potersi concretizzare. Perché lo spagnolo lascerà sì il Real Madrid ma per restare in Spagna. La chiusura sembra infatti essere vicina con la Real Sociedad, squadra rivelazione della Champions League.

Brahim Diaz ha dimostrato che tenerlo in panchina è un vero e proprio spreco. E quale palcoscenico migliore se non quello della Champions (contro il Braga ha segnato un gol importante) per mettersi ancora una volta in mostra?

Delle sue qualità sarebbe allora pronta ad approfittare la Real Sociedad, vera e propria sorpresa di questa prima parte di stagione. Dalla Spagna sono sicuri: l’ex giocatore rossonero può portare quel tocco in più nella rosa già dirompente. Potranno arrivare novità in merito molto presto sul futuro del fantasista iberico, negli ultimi giorni dato pure nel mirino di Inter e Roma.