Ufficiale, è stato esonerato nonostante la vittoria: ribaltone in Italia

Svolta netta per la panchina in Serie B: viene esonerato dopo la vittoria, arriva l’ex giocatore per continuare la stagione

In questi mesi di calcio europeo si inizia a parlare di possibili cambiamenti tra le varie panchine, anche in Italia. Tra brutte prestazioni e problemi con le società, alcuni allenatori stanno facendo le valigie o stanno cambiando squadra. È successo anche in Serie B, dove una squadra ha esonerato il suo allenatore nonostante l’ultima vittoria in campionato.

È successo al Como, dove l’ormai ex allenatore Moreno Longo è stato esonerato dal presidente Denise Wise. Al suo posto è arrivato un ex calciatore del club, dopo una lunga carriera nei piani alti del calcio.

Si tratta di Cesc Fabregas, che dopo essersi ritirato adesso è pronto per una nuova avventura nella serie cadetta.

Dopo il successo per 1-0 contro l’Ascoli, con il gol dell’ex Milan Cutrone, il Como ha fatto una scelta inaspettata.

Nonostante la sesta posizione in classifica – a soli 2 punti dal terzo posto, con una gara in meno… – e quindi l’andamento positivo della squadra, il Como ha deciso in maniera sorprendente di cambiare allenatore. Moreno Longo, sulla panchina del club dal 2022 dopo le varie esperienze in Italia (tra cui il breve periodo a Torino nel 2020), è stato esonerato.

Il comunicato del club: “Si sono separate le strade tra il Como 1907 e Moreno Longo. La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cesc Fabregas che assume le funzioni ad interim. Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del Como 1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club”.

Esonero a sorpresa per Longo: Fabregas è il nuovo allenatore del Como

La decisione è stata quella di nominare Cesc Fabregas (sprovvisto di patentino) come allenatore ad interim. Lo spagnolo, dopo essersi ritirato con l’ultima stagione nel club, aveva allenato la Primavera del club lombardo finora, ottenendo discreti risultati. Ora è temporaneamente allenatore della prima squadra, con esordio previsto nella prossima partita contro la FeralpiSalò.

L’ex giocatore dell’Arsenal potrebbe iniziare una nuova stimolante avventura sulla panchina del suo ultimo club da giocatore, cercando punti in più per salire in classifica.

Il legame con lo spogliatoio è forte, adesso Fabregas vuole provare a condurre la sua squadra a superare gli attuali 21 punti, che hanno comunque portato il Como in zona play-off.