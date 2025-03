Calciomercato: Greenwood in Serie A, firma per la Champions

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco, dal momento che dopo un solo anno Mason Greenwood è pronto a salutare il Marsiglia di Roberto De Zerbi ed a sbarcare in Serie A. Si tratta di un calciatore capace di spostare gli equilibri e sarebbe un colpo da capogiro per la zona Champions League.

Siamo al cospetto di un talento purissimo e di uno dei calciatori più forti sicuramente della sua generazione, ma questo fino a questo momento della sua carriera non gli è bastato per raggiungere quanto tutti si aspettavano da lui. Prima i guai giudiziari, poi la cessione e l’addio al Manchester United, club nel quale era cresciuto e di cui sarebbe dovuto diventare una icona.

Prima il prestito al Getafe e poi il passaggio all’Olympique Marsiglia, poi, lo hanno messo nelle condizioni di dimostrare una volta di più tutto il suo enorme talento. A solo un anno dal suo arrivo in Francia, però, Mason Greenwood può già salutare e la Serie A potrebbe essere per davvero una nuova tappa professionale molto importante per lui. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Via dal Marsiglia ed in Serie A: colpo di scena inatteso

Pagato 26 milioni di euro dai francesi, il giocatore, nonostante un rendimento di alto profilo, è ai ferri corti con il suo allenatore, vale a dire Roberto De Zerbi. Che prima ha detto di aspettarsi di più da lui, e poi lo ha lasciato fuori per scelta tecnica nel big match contro il Paris Saint Germain. Ed in tal senso in estate, se le cose non dovessero cambiare, potrebbe seriamente dire addio.

In Serie A è stato seguito con molta attenzione la scorsa estate da Napoli, Lazio e Juventus, che ci hanno provato con serietà (soprattutto i capitolini e gli azzurri) prima che l’intromissione dell’Olympique Marsiglia facesse saltare ill banco. E chissà che in estate non possa partire un nuovo assalto vista l’ottima stagione di cui si è reso protagonista.

Greenwood sbarca in Serie A: colpo per la Champions League

In stagione per lui sono arrivati 16 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia, a conferma del fatto che, pur partendo dalla fascia, sa come essere decisivo ed incisivo in zona gol. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro. E chissà che qualche club di Serie A, qualche big, non possa pensare a Greenwood per alzare l’asticella.