Gelo Reijnders, tifosi del Milan con le mani tra i capelli

Il centrocampista olandese tiene in apprensione i tifosi rossoneri, ora può diventare un caso: occhio alla clamorosa ipotesi di mercato

La sosta per gli impegni delle Nazionali è un momento di riflessione per i club che hanno modo e tempo di programmare le prossime mosse. Tra campo e futuri colpi in sede di calciomercato, il Milan rimane tra le società più attive ed attente soprattutto in ottica futura. E non potrebbe essere altrimenti.

Un’annata disastrosa che, al netto del successo in Supercoppa italiana, ha regalato molti più dolori che gioie ai tifosi rossoneri. Una gestione evidentemente errata, sia nella selezione dei colpi in entrata che soprattutto per quel che concerne l’allenatore. Fonseca prima, Conceicao oggi: più di qualcosa è andato storto. E adesso dopo aver abbandonato anzitempo la Champions League e non essere mai stato in corsa per lo Scudetto, il club rossonero rischia di non rientrare nemmeno tra le prime quattro.

Dal punto di vista sportivo ma soprattutto economico, sarebbe una vera e propria tragedia. Un dramma che impatterebbe sulle scelte di mercato, sui nuovi arrivi ma soprattutto sui potenziali addii: sono diversi i nomi ventilati da settimane a questa parte. Oltre ai soliti Maignan e Theo Hernandez, in scadenza nel giugno 2026 e ancora lontani dal rinnovare, si fa sempre più caldo il nome di Tijjani Reijnders.

E non potrebbe essere altrimenti. Il nazionale olandese sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, è decisivo sotto porta sia col Milan che con l’Olanda con cui ha segnato una rete meravigliosa nell’andata dei quarti di finale di Nations League contro la Spagna.

Milan-Reijnders, doppia minaccia: c’è già il prezzo

42 presenze complessive, tra campionato e coppe, con 13 gol e 4 assist vincenti in maglia rossonera. Numeri che hanno impressionato i milanisti ma non solo: lontano dall’Italia il nome di Reijnders è finito cerchiato in rosso, in cima alla lista della spesa di due top club.

Real Madrid e Manchester United non hanno mai nascosto il gradimento per il nazionale olandese che – settimana dopo settimana – si sta attestando come uno dei centrocampisti più forti e decisivi al mondo. Il Milan gongola ma allo stesso tempo trema, nonostante il rinnovo firmato qualche settimana fino al 30 giugno 2030. Una grossa offerta potrebbe rappresentare una plusvalenza difficile da rifiutare per il club di Cardinale.

Le ‘Merengues’, in particolar modo, dopo l’addio al calcio di Toni Kroos sono ancora alla ricerca di un centrocampista di qualità in mezzo al campo. E ai ‘Red Devils’ non manca né la disponibilità economica né la voglia di ritornare nell’elite del calcio europeo, con l’ennesima stagione disastrosa in corso: stavolta con Amorim in panchina. Reinders, ora come ora, rappresenta probabilmente la gemma più preziosa del Milan, quella essenziale senza la quale la squadra fa enorme fatica a vincere le partite.

Servirà una proposta indecente però per far sedere al tavolo delle trattative la dirigenza di Via Aldo Rossi: e non è detto che, nei mesi estivi, non arrivi. Almeno 60 milioni di euro la richiesta. Ma se l’ex AZ Alkmaar dovesse continuare così, il valore del suo cartellino potrebbe schizzare alle stelle.