Cristiano Ronaldo o Messi, la top 10 dei bomber degli anni Duemila

Il sito Transfermarkt ha stilato la classifica dei 50 migliori goleador degli anni Duemila. Cristiano Ronaldo e Messi sul podio: chi sarà vincitore?

Cristiano Ronaldo o Messi. Ancora loro, sempre loro, fortissimamente loro. L’attesa cresce per la possibile sfida a distanza in Champions League fra Juve e Barcellona. Il portoghese aspetta l’esito del secondo tampone, ma la voglia di rinnovare la rivalità che ha cambiato il calcio moderno c’è eccome.

Le due stelle globali del calcio post-moderno si inseguono a suon di record. Anche la corsa per il titolo effimero di miglior cannoniere degli anni Duemila è lotta a due. Transfermarkt, sito specializzato in statistiche e nella stima del valore di mercato dei calciatori, ha stilato la classifica lo scorso luglio. Il parametro considerato non è il totale delle reti realizzate nel XXI secolo, ma la media delle marcature a partita.

La graduatoria aggiornata con le partite disputate da allora ad oggi conferma una tendenza significativa. Tutti i primi otto sono ancora in attività, segno da un lato di carriere più longeve e dall’altra dell’effetto che il calcio sempre più offensivo sta producendo in Europa.

I bomber degli anni 2000, la sfida Cristiano Ronaldo-Messi

In questa corsa a due, stavolta il portoghese della Juventus arriva “solo” secondo. I suoi 0,75 gol a partita non bastano per scavalcare Messi, che ne segna quasi uno ogni novanta minuti (0.81). Un dato impressionante considerato che ha esordito nel 2005.

Impressiona anche la media di Robert Lewandowski. Il bomber da record del Bayern Monaco ha segnato 0,69 reti per ogni partita giocata. Quarto Luis Suarez, che ha abbandonato il Barcellona per l’Atletico Madrid, umiliato 4-0 in Champions League proprio dal Bayern del polacco. L’uruguayano mantiene una media comunque invidiabile di 0,65 gol. Seguono Mbappé e Neymar che condividono non solo l’attacco del PSG, ma anche la rilevante frequenza realizzativa.

Tanti i protagonisti che hanno attraversato la Serie A in un passato recente, o che giocano ancora in Italia, nella top 50 stilata da Transfermarkt. L’unico in top 10 ancora nel campionato italiano è, manco a dirlo, Zlatan Ibrahimovic.