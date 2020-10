Inter, emergenza in attacco: Lukaku e Sanchez out, le idee di Conte

L’Inter è in emergenza in attacco a causa dell’assenza di Lukaku e Sanchez: Conte vuole continuare con il suo 3-5-2, ma ha solo due punte a disposizione.

Durante il match di Champions League contro lo Shakhtar, Romelu Lukaku ha avuto un problema agli adduttori della coscia sinistra. Questo è un grosso problema per Antonio Conte, che non potrà fare affidamento almeno per le prossime due partite del suo attaccante.

L’Inter affronterà domani alle ore 18 il Parma, e martedì la super sfida di Champions contro il Real Madrid. In entrambe le gare sarà da risolvere l’emergenza in attacco.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus: Pirlo ha la fiducia del club, ma serve una svolta



Inter, Lukaku e Sanchez infortunati: Conte non vuole cambiare modulo, Pinamonti scalpita

Oltre Lukaku, sarà da verificare la condizione di Sanchez. L’allenatore nerazzurro ha già dichiarato in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato, che il cileno non è ancora pronto a causa dell’infortunio e ha rivelato che non c’è fretta di accelerare i tempi di recupero. Per questa ragione, Pinamonti è l’indiziato principale a far coppia con Lautaro, almeno per la sfida contro il Parma.

Il giovane attaccante italiano potrebbe fare anche l’esordio da titolare in Champions contro il Real Madrid. Tuttavia, come affermato anche da Conte, Perisic ha giocato come punta nello scorso pre-campionato e, di recente, nella Croazia. Dunque, può essere un’alternativa importante nel duo di attacco assieme a Lautaro, terminale offensivo indispensabile. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di cambiare modulo e giocare con un solo centravanti, ma l’allenatore dell’Inter non preferirebbe questa opzione. Un’emergenza che arriva al ridosso di un’importante partita di Champions. Ma dalle emergenze possono anche presentarsi opportunità: Pinamonti scalpita.

Potrebbe interessarti anche >>> Ibrahimovic, il volto anti-Covid della Regione Lombardia – Video