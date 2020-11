Juventus-Napoli, la Supercoppa torna a giocarsi in Italia: c’è la data

Non è ancora stata definita la data della sfida della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli: la partita si giocherà in Italia, ma non prima del prossimo anno.

E’ ancora da definire con certezza la data e il luogo in cui si giocherà la Supercoppa Italiana 2020. Il presentimento è che la partita non si giocherà entro questo anno solare, a causa dei troppi impegni di entrambe le squadre.

Infatti, sia Napoli che Juventus hanno un calendario fitto, fino a pochi giorni prima di Natale. Il ritardo dell’avvio della nuova stagione, le soste per la Nazionale e gli impegni europei dei club, portano a posticipare quest’attesissima finale.

Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli a Roma o Milano: la partita si giocherà nel 2021

Il match si disputerà quasi sicuramente in Italia. E’ ancora da definire la sede, ma in ballo ci sono l’Olimpico di Roma e il San Siro di Milano. Le ultime due edizioni della Supercoppa si sono giocate in Arabia Saudita. Negli ultimi 10 anni, la gara tra la vincente del campionato e quella di Coppa Italia si è giocata solo tre volte nella penisola italiana.

Secondo quanto riporta il Mattino, tra le date utili per poter disputare questo match ci sarebbe il 20 gennaio. Quel giorno si giocherà anche qualche partita degli ottavi di Coppa Italia, ancora da definire ovviamente. Intanto, Juventus e Napoli devono conoscere l’esito del ricorso alla Corte d’Appello Federale per la sfida di campionato vinta a tavolino dai bianconeri. In caso di rinvio del match valido per la Serie A, non è escluso che proprio il 20 gennaio venga scelto per giocare la partita di campionato.

